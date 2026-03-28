Nueva provocación de Senegal: le ‘restriega’ la Copa Africana a la CAF tras ser despojado del título

Senegal escribió un nuevo capítulo a la polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular el resultado de la Copa Africana 2025

Senegal presume la Copa Africana en Francia | Reuters

Senegal se siente campeón de la Copa Africana 2025, pese a la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojar al equipo del título y entregárselo a Marruecos por incomparecencia. Pese a las posibles represalias, los jugadores presumieron el trofeo este sábado 28 de marzo durante un partido amistoso ante Perú en el Stade de France, agregando un nuevo capítulo a la polémica que parece estar lejos de terminar.

Lo que parecía un gesto de inconformidad se ha convertido en una declaración de guerra: los Leones de Teranga se sienten dueños del trofeo que obtuvieron en la cancha el pasado 18 de enero en tiempo extra ante Marruecos. El 17 de marzo, la CAF revirtió el resultado tras considerar que Senegal había violado el reglamento al abandonar la cancha durante algunos minutos. El equipo salió en señal de protesta por decisiones arbitrales y un penal en los últimos minutos que consideraron injusto. Cuando regresaron, Brahim Díaz falló el penal y el conjunto senegalés terminó con la victoria en tiempo extra.

En medio de la preparación rumbo al Mundial 2026, Senegal y Perú se enfrentaron en Saint-Denis, Francia. Ambos equipos forman parte del torneo que iniciará el 11 de junio, pero lo que parecía un amistoso más se convirtió en una nueva demostración por parte de Senegal contra la CAF. El capitán Kalidou Koulibaly y sus compañeros entraron al campo con el trofeo de la Copa Africana de Naciones, en una clara señal de que no están dispuestos a devolverlo.

Koulibaly y Edouard Mendy, portero figura de la Copa Africana 2025, colocaron el trofeo en el palco presidencial del Stade de France. La acción llamó la atención de la prensa internacional, en línea con la postura de la Federación Senegalesa de Fútbol, que llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hace tres días para que se anule la decisión de la CAF y se reconozca a Senegal como campeón legítimo.

El partido ante Perú fue la primera cita internacional de Senegal tras la Copa Africana, en el marco de su preparación para el Mundial 2026. Los Leones de Teranga planeaban acudir al torneo con el estatus de campeón, frente a Francia, Noruega y al ganador del duelo entre Bolivia e Irak, integrantes del Grupo I.

El siguiente paso será la determinación del TAS, con sede en Lausana. Matthieu Reeb, director general del organismo, señaló el 25 de marzo que cuentan con la experiencia necesaria para resolver el conflicto en un proceso rápido que respete los derechos de ambas partes.

La disputa por el título de la Copa Africana de 2025 continúa, mientras Senegal mantiene el trofeo y sigue los pasos legales para ser reconocido como campeón legítimo del torneo.

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