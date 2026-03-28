¿Cuándo fue la última vez que Paulinho jugó con Portugal?

El delantero del Toluca vuelve a la selección portuguesa para la Fecha FIFA de marzo 2026 donde los lusos se enfrentan a México y EE.UU.

Paulinho y Portugal: su paso por la selección y su regreso | Imago7

El regreso de Paulinho a la selección de Portugal para la Fecha FIFA de marzo 2026 ha generado mucha expectativa, especialmente por el tiempo que pasó fuera del combinado nacional. El delantero del Toluca no era convocado desde noviembre de 2020, cuando disputó sus únicos partidos con la selección absoluta.

La última vez que Paulinho jugó con la selección lusa fue el 17 de noviembre de 2020, en un encuentro de la UEFA Nations League ante Croacia. En ese partido participó durante algunos minutos en la victoria 3-2, en lo que sería su tercera y más reciente aparición con el equipo nacional.

Su primera participación se dio días antes, el 11 de noviembre de 2020, en un partido amistoso frente a Andorra. En ese duelo debutó como titular y marcó dos goles en la victoria 7-0 en el Estadio Da Luz, en Lisboa. Ese desempeño lo colocó como una opción ofensiva en aquel momento dentro del esquema dirigido por Fernando Santos.

Durante esa misma Fecha FIFA, Paulinho también tuvo actividad en el compromiso ante Francia en la Nations League. Frente al combinado galo ingresó de cambio y disputó pocos minutos en la derrota 0-1.

Tras esa concentración, el delantero no volvió a aparecer en convocatorias durante más de cinco años. Su ausencia coincidió con la competencia interna en el ataque de Portugal, donde figuras como Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos ocuparon los principales espacios en la delantera.

En ese contexto, el propio entrenador Roberto Martínez explicó su regreso: “Paulinho tendría un lugar en prácticamente todas las selecciones del mundo, pero comparte puesto con Cristiano y (Gonçalo) Ramos. Ha trabajado muy duro y ha recibido una gran recompensa al estar en la selección”.

Mientras tanto, su carrera a nivel de clubes tomó impulso. Tras su paso por el Sporting Braga y el Sporting de Lisboa, el delantero llegó al Toluca, donde ha tenido un rendimiento destacado. Desde 2024 suma más de 50 goles y ha sido pieza clave en el bicampeonato del club en la Liga MX.

¿Por qué vuelve Paulinho a la selección de Portugal?

Su convocatoria en marzo de 2026 se dio ante las bajas por lesión de jugadores como Rafael Leão y Rodrigo Mora, además de la ausencia de Cristiano Ronaldo. Esto abrió un espacio en la delantera para el atacante portugués, quien atraviesa un buen momento en el fútbol mexicano.

¿A qué hora juega México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se disputará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encuentro será especial, ya que marcará la reapertura del inmueble, el cual apunta a ser una de las sedes principales para la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

El duelo podrá verse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma ViX en streaming. Asimismo, Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto en clarosports.com, junto con la cobertura previa y posterior en el programa Jugando Claro, que iniciará a partir de las 17:00 horas.

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