Mictlán vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mictlán Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mictlán y Cobán Imperial se enfrentarán este domingo 29 de marzo en el Estadio La Asunción por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla. El historial reciente muestra resultados mixtos entre ambos, con victorias repartidas y empates que reflejan la paridad en los últimos encuentros del campeonato.

Mictlán llega al partido tras vencer 2-0 a Achuapa en la fecha anterior. El equipo conejero ha anotado ocho goles en las últimas jornadas y recibió cuatro en contra. Con 21 puntos, ocupa actualmente el séptimo lugar de la tabla. El conjunto local buscará aprovechar la condición de anfitrión para mantener la racha positiva y acercarse a los puestos de arriba, aprovechando la oportunidad de sumar tres puntos claves en esta fase del torneo.

Por su parte, Cobán Imperial llega tras empatar 1-1 con Mixco. La visita registra resultados variados en las últimas jornadas, con una victoria, una derrota y dos empates, marcando y recibiendo siete goles en ese período. Con 26 puntos, se ubica en la segunda posición del campeonato y buscará continuar su escalada en la tabla enfrentando a un rival que viene con impulso. La prioridad será consolidar su rendimiento y aprovechar cualquier oportunidad para mantener la ventaja sobre los perseguidores.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Cobán Imperial de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Cobán Imperial está programado para el domingo 29 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Cobán Imperial hoy

Ni Mictlán ni Cobán Imperial contarán con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán : John Faust, William Ramírez, Richard Monges, Bryan Menéndez, Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Brandon Rivas, William Fajardo, Julio César Rodríguez, Sebastián Colón. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust, William Ramírez, Richard Monges, Bryan Menéndez, Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Brandon Rivas, William Fajardo, Julio César Rodríguez, Sebastián Colón. : Gabriel Álvarez. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Marco Rivas, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Janderson Pereira, Steven Paredes, Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mictlán y Cobán Imperial:

8 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 3-1 Mictlán | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 0-0 Mictlán | Torneo Apertura

21 d septiembre de 2025 | Mictlán 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

26 de abril de 2017 | Cobán Imperial 2-0 Mictlán | Torneo Clausura

26 de febrero de 2017 | Mictlán 0-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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