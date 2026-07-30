Santa Fe, a certificar la superioridad ante Caracas y seguir vivo en Copa Sudamericana

En Barquisimeto, el ‘Cardenal’ está llamado a sentenciar su boleto a la ronda de 16 mejores de la competición.

Santa Fe vs Caracas en Copa Sudamericana | Vizzor

Santa Fe llega con un escenario más que favorable a la revancha de los playoffs rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Pablo Repetto, tras volver a la competición icónica para el ‘León’ después de conquistarla hace once años, espera medirse ante River Plate en la próxima llave. Eso sí, tendrá que primero hacer los honores y repetir algo similar a la ida ante Caracas de Venezuela.

Este miércoles, precisamente, la delegación capitalina emprendió vuelo a Barquisimeto. Cabe anotar el juego que no se disputará en el recinto habitual de su oponente, pues los sismos de hace un mes derivaron en serios estragos sobre la estructura del recinto. La contienda tuvo que moverse a otro punto del país vecino.

Posiblemente no habrá mayores cambios respecto a la nómina titular que se impuso por un 2-0 que pudo ser más largo en el resultado. La semana pasada, los ‘Leones’ pisaron fuerte con el 2-0 definitivo. Hugo Rodallega y Franco Fagúndez (apenas al minuto de haber entrado al campo) se encargaron de las dianas.

Evidentemente hay un escalón encima entre uno y otro. Santa Fe deberá remar contra su propia irregularidad para hacer la tarea ante un rival que, de igual modo, hizo una muy buena fase de grupos al dejar por fuera a un histórico como Racing de Argentina. Hay colchón, aunque hay cierto beneficio de la duda por lo mal que le fue en su última actuación.

Santa Fe viene de caer en su debut liguero

El ‘Cardenal’ rotó un poco la nómina para la primera fecha del torneo local. Fue sorprendido ante las Águilas Doradas, en el Cincuentenario de Medellín, que hicieron ver muy mal el funcionamiento del equipo. El 2-1 en contra pudo ser mucho más abultado, de no ser por un gigante Andrés Mosquera Marmolejo bajo los tres palos.

Ya deja en saldo positivo el historial de enfrentamientos con Caracas. Tras el último duelo de ida, los bogotanos marcan la parada con cuatro victorias y tres empates. Prácticamente la balanza se inclina en favor del ‘Cardenal’ para reencontrarse con River en la próxima llave.

¿Cómo llega Caracas al partido?

Respecto al equipo venezolano, tuvo una larga semana de recuperación para disputar el cotejo. Vale anotar que la Federación Venezolana de Fútbol suspendió todas las actividades domésticas frente a la calamidad por los terremotos. Aún no se sabe a ciencia cierta el retorno a competencias.

De este modo, con el arbitraje de Anderson Daronco, Caracas y Santa Fe le darán cierre a la fase de repesca. La próxima llave se disputará entre el 11 y 13 de agosto para el clasificado, mientras que las vueltas serán a la siguiente semana.

Te puede interesar: