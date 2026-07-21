Lucas González debuta en Atlético Nacional con victoria de trámite ante Tigres

En el Cincuentenario, el ‘Verdolaga’ tomó ventaja por la fase 1B de la Copa BetPlay.

Lucas González se estrena con Atlético Nacional | Vizzor

Sin mayores sobresaltos, Atlético Nacional sacó adelante su partido de ida por la fase 1B de Copa BetPlay frente a Tigres. Como se esperaba en el papel, aunque el resultado por 2-0 fue corto, el ‘Verdolaga’ impuso toda su jerarquía para tomar ventaja rumbo a la revancha en El Campín de Bogotá la próxima semana. El juego marcó el regreso de las competencias domésticas tras más de un mes de ensueño por la Copa del Mundo.

El juego tenía un ingrediente especial. Lucas González, el personaje del último mercado de pases, hacía su debut en el timón del equipo profesional después de su paso por el Deportes Tolima. Mucho se habló acerca de esa movida, que abrió la expectativa en Medellín y produjo cierto sinsabor en su anterior equipo.

Sin Franco Armani, quien tiene reestreno postergado para el fin de semana, el técnico bogotano se la jugó con un equipo mixto, pero no menos importante. Ubicó a figuras como Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez, Kevin Parra, entre otros. Los goles llegaron por intermedio de Juan Manuel Zapata, quien rompió el cero, además del retorno con festejo para Yéicar Perlaza tras su paso por Santa Fe.

Así fue la victoria de Atlético Nacional

El partido no tuvo tantas emociones en medio del calor de Medellín y el fuerte sol sobre el Cincuentenario, a puerta cerrada por una sanción que viene cumpliendo el club paisa. Los locales generaron las ocasiones más claras, pero el arco demoró 39 minutos en abrirse hasta que llegó la diana de Zapata. Un lindo gol de media distancia que ya inclinó la balanza totalmente a favor del local.

Los dos goles partieron saliendo desde el fondo, a través de la tenencia de balón y una elaboración paciente, pero igualmente progresiva. Así ocurrió con el de Zapata, luego de que César Haydar y Kevin Parra armaran una linda ruptura. El ‘9’ improvisado le cedió el balón al volante, quien impactó de pierna derecha a todo un rincón y dejó sin reacción a Víctor Rid.

Para poner la cereza en el pastel, Yéicar Perlaza anunció su regreso con gol. Edwin Cardona le lanzó un centro muy preciso a su posición, donde recibió con un frentazo y pasó cuenta de cobro en la última jugada del primer episodio. Y respecto al rival, se demoró 87 minutos en lanzar al arco de Luis Marquínez sin ningún efecto.

No hubo sufrimiento para el onceno antioqueño, que pudo marcar más goles de no ser por el portero rival. Faena del equipo de Lucas González, quien seguramente se toma el resultado con mucha mesura, pues la victoria era nada menos que un requisito.

Dominio de Nacional, que ganó sin contratiempos y apunta a su primera victoria por Liga en el debut. Los ‘Verdolagas’ viajarán a Tunja para el duelo ante Boyacá Chicó, el próximo sábado 25 de julio a las 4:00 p.m. (hora COL). La vuelta de esta llave será tres días más tarde, en El Campín, sobre las 8:30 de la noche.

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