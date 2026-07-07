Rating Colombia del 6 de julio de 2026, según CNC: el Mundial 2026, lo más visto

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles alrededor del rating de la televisión colombiana para el lunes 6 de julio.

Portugal vs España | Reuters.

Nueva semana del mes de julio y los colombianos siguen sin dejar dudas alrededor de sus preferencias en los canales nacionales. La programación de los hogares ‘cafeteros’ tiene un solo dueño y es Caracol TV. En Claro Sports les contamos más detalles al respecto del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 6 de julio de 2026, según CNC

Gol Caracol, Mundial 2026, Portugal vs España – Caracol TV | 13,80 % Noticias Caracol PRM | 11,31 % La vuelta al mundo en 80 risas – Caracol TV | 9,19 % Tormenta de pasiones – Caracol TV | 7,74 % Gol Caracol, Mundial 2026, previa Portugal vs España – Caracol TV | 6,89 % Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 6,12 % Espacio político: Partido Liberal – RCN | 5,93 % Noticias Caracol MD | 5,76 % Pa quererte, parte 2 – RCN | 5,56 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,52 %

Programación de fútbol para este martes, 7 de julio de 2026

11:00 a.m. | Argentina vs Egipto | Mundial 2026.

3:00 p.m. | Colombia vs Suiza | Mundial 2026.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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