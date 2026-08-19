Rating Colombia del 18 de agosto de 2026, según CNC: ¿Quién fue el eliminado de ‘Masterchef Celebrity’?

La programación de Caracol lideró la sintonía, imponiéndose como la opción favorita de los televidentes colombianos.

Nueva eliminada en Masterchef | Canal RCN.

La televisión continúa siendo una parte importante de la rutina diaria de los colombianos, que encuentran en la variada programación de los distintos canales una opción para entretenerse y desconectarse de sus actividades. Durante este martes 18 de agosto, la audiencia se inclinó mayoritariamente por la parrilla de Caracol, según quedó reflejado en la más reciente medición de sintonía.

Rating en Colombia del 18 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,64% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,94% Masterchef Celebrity – RCN | 8,24% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,04% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,50% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,77% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,05% Noticias RCN PRM – RCN | 4,61% Enfermeras – RCN | 4,26% Rafael Orozco El Ídolo – Caracol TV | 3,93%

Programación de fútbol para este miércoles, 19 de agosto de 2026

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Málaga – La Liga EA Sports

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Llaneros – Liga BetPlay

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Palmeiras – Copa Libertadores

5:00 p.m. | Coquimbo vs Platense – Copa Libertadores

5:00 p.m. | Atlético MG vs Bragantino – Copa Sudamericana

6:00 p.m. | Cúcuta vs Inter de Bogotá – Liga BetPlay

7:30 p.m. | Flamengo vs Cruzeiro – Copa Libertadores

7:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs River Plate – Copa Sudamericana

7:30 p.m. | Montevideo City vs Tigre – Copa Sudamericana

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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