Rating Colombia del 19 de agosto de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity no suelta el top 3
La más reciente medición de audiencia dejó a Caracol como el canal más visto por los colombianos durante la jornada de este miércoles 19 de agosto.
La televisión sigue ocupando un lugar importante en la rutina diaria de los colombianos, quienes encuentran en la variada oferta de los diferentes canales una alternativa para entretenerse y hacer una pausa en medio de sus actividades. Este miércoles 19 de agosto, Caracol volvió a imponerse en las preferencias de los televidentes, tal como lo reflejó la más reciente medición de audiencia.
Rating en Colombia del 19 de agosto de 2026, según CNC
- Yo Me Llamo – Caracol TV | 14,73%
- Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,38%
- Masterchef Celebrity – RCN | 7,83%
- Espacio Político – Oposición Gobierno Nacional – Caracol TV | 7,36%
- Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,81%
- María la Caprichosa – Caracol TV | 6,30%
- Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,68%
- La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,21%
- Espacio Político – Oposición Gobierno Nacional – RCN | 4,88%
- Noticias RCN PRM – RCN | 4,47%
MÁS INFORMACIÓN: La Copa Claro por Colombia llega por primera vez a los 32 departamentos del país y beneficiará a más de 5.200 niños, niñas y jóvenes
Programación de fútbol para este jueves, 20 de agosto de 2026
- 5:00 p.m. | Liga de Quito vs Mirassol – Copa Libertadores
- 5:00 p.m. | Macará vs Santos – Copa Sudamericana
- 5:00 p.m. | Olimpia vs Vasco – Copa Sudamericana
- 7:30 p.m. | Corinthians vs Rosario Central – Copa Libertadores
- 7:30 p.m. | Botafogo vs Cienciano – Copa Sudamericana
Así se mide el rating en Colombia
Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.
Rating en Colombia de los últimos cinco días
- Rating Colombia: 18 de agosto
- Rating Colombia: 17 de agosto
- Rating Colombia: 16 de agosto
- Rating Colombia: 15 de agosto
- Rating Colombia: 14 de agosto