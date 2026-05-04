Franco Fagúndez palpita los duelos ante Corinthians y América: “Se viene lo lindo”

El delantero uruguayo viene en racha goleadora: le anotó a Pasto, Cúcuta Deportivo y a Platense en Argentina por Copa Libertadores.

Franco Fagúndez de Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe se quedó con los 3 puntos este domingo ante Internacional de Bogotá, por la última fecha del todos contra todos. En la contienda disputada en El Campín, el delantero Franco Fagúndez tuvo que salir en el primer tiempo por una molestia muscular, dándole paso a Nahuel Bustos, quien tuvo un gran partido y fue figura de la victoria ‘Cardenal.

Horas después, Fagúndez habló de su situación médica: “Salí triste, enojado conmigo mismo porque nos estábamos jugando mucho ayer, la cancha estaba linda y con nuestra gente. Fue la primera vez que tengo una lesión muscular de esta índole. Pero bueno, ya mañana miraremos con el club y los médicos, esperamos y parece ser que no es de gravedad”.

“Yo no quería salir, por lo mismo, porque es la primera vez que tengo una lesión de esta índole. Yo no quería salir no por ser envidioso, si no porque sabía lo que estábamos jugando, sí, tuve que pedir el cambio de manera inmediata, pero bueno salí, el equipo ganó y clasificamos”, aseguró el goleador en diálogo con Win Sports.

“Vengo tocado por la varita”

“Vengo tocado por la varita, por eso mismo no quería salir y ahí me ganó un poquito el egoísmo, sin embargo cuando salí el equipo siguió jugando bien y conseguimos el resultado”.

“También he jugado de 9, en mis procesos formativos en Nacional de Uruguay salí goleador de varios torneos. Cuando conozco a Repetto en Nacional fue mi mejor temporada goleadora, pero si me preguntan cuál es la mejor posición, prefiero jugar atrás de ’10′”.

¿Camerino roto en Santa Fe?

“Yo a Pablo lo conozco desde hace mucho tiempo, tal vez otros compañeros recién lo conocen. La gente empezó a hablar cosas que no fueron, por las puteadas de Hugo, y es normal porque hasta yo las hubiera hecho si me hubiera sacado en esas condiciones. Pero acá todos estamos unidos, que no quieran romper el camerino porque eso no es”.

“Desde que llegué yo sabía que en Santa Fe si no es sufrido no se hace. Muchos nos quisieron dar por muertos, nos quedaban 4 partidos, los ganamos, cerramos la boca, hablamos en las canchas y ahorita estamos clasificados. Vamos a pelear por llegar la final y el título”.

“Rojo solo hay uno”

“Va a estar lindo, nos toca la parte más linda del año. Tenemos 3 finales en Libertadores, los 2 partidos en casa toca ganarlos seguro, después ir a Uruguay a traer los 3 puntos. Contra América será un ambiente muy lindo, pero nosotros tenemos un gran plantel, grandes jugadores. Como dice la gente: Rojo (Santa Fe) hay uno solo y vamos a demostrarlo”.

“Es bueno que América de Cali también tenga que jugar entre semana en competencia internacional, si nos hubiera tocado Once Caldas tal vez ellos tendrían descanso de semana larga. Así que va a ser un partido muy importante con 2 buenos equipos”.

“Semifinales con Junior y final con Atlético Nacional”, por último se atrevió a dar los equipos que le gustaría enfrentarse en las siguientes rondas de esta Liga BetPlay 2026-I.

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