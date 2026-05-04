El arco en crisis: Nery Lobos preocupa a Xelajú MC antes de enfrentar a Comunicaciones

La situación en la portería de los Superchivos es la principal incógnita de cara a la semifinal del Torneo Clausura de Guatemala.

Nery Lobos espera recuperarse | Fuente: Xelajú MC

Xelajú MC clasificó a semifinales del Clausura 2026 con una victoria sobre Marquense, pero la celebración llegó acompañada de una preocupación que se suma a una lista que ya era larga. Nery Lobos, el portero que asumió la titularidad tras la lesión de Rubén Darío Silva, quedó descartado para el partido de ayer y su situación para la semifinal ante Comunicaciones es incierta.

Lobos sintió una molestia muscular antes del calentamiento previo al juego ante Marquense y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Su lugar lo ocupó Estuardo Chang, el tercer portero del equipo, quien respondió con una actuación que incluyó una parada clave en un mano a mano ante Diego Casas al minuto 35.

El portero fue sometido a evaluaciones médicas tras el partido. El diagnóstico oficial todavía no está confirmado, pero de manera preliminar se maneja la posibilidad de una ruptura en el gemelo, una lesión que de confirmarse lo dejaría fuera por un tiempo considerable.

Roberto Hernández espera que no sea grave

El técnico de Xelajú fue cauto al hablar sobre la situación de Lobos. Según Hernández, la decisión de no darle minutos ante Marquense fue para no arriesgarlo, y ahora espera que las evaluaciones descarten un problema de gravedad. Por el momento, el portero está en duda para los enfrentamientos ante Comunicaciones en las semifinales.

La acumulación de bajas en Xelajú es un factor que el cuerpo técnico deberá manejar en la fase más exigente del torneo. A las lesiones de Silva y Lobos en el arco se suman las de Harim Quezada y Elmer William Cardoza en otras posiciones, además de la suspensión de Antonio Chucho López.

Quezada es otro que estará bajo supervisión médica en los próximos días. El objetivo del cuerpo técnico es tenerlo disponible para el partido del jueves ante Comunicaciones, y de no llegar a tiempo, apuntar a la vuelta del domingo en el Mario Camposeco.

Chang asumió la responsabilidad ante Marquense sin previo aviso y respondió. Si Lobos no se recupera a tiempo, el joven portero podría tener que sostener el arco de Xelajú en una semifinal donde los Superchivos buscan llegar a la final del Clausura 2026.

La situación en la portería de Xelajú es la principal incógnita de cara a la semifinal. En las próximas horas el diagnóstico de Lobos aclarará el panorama y definirá con qué opciones contará Hernández para uno de los partidos más importantes del torneo.

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