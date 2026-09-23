Flavio Briatore pide respeto a los aficionados argentinos tras los ataques a Pierre Gasly

El directivo italiano defendió la convivencia entre Colapinto y Gasly ante las reacciones de algunos aficionados

Briatore pide respeto a los fanáticos argentinos | REUTERS/Jakub Porzycki

Flavio Briatore lanzó un llamado de atención a los aficionados argentinos antes del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, luego de la polémica que surgió tras el cierre del GP de Madrid y los mensajes de hostigamiento que recibió la familia de Pierre Gasly en redes sociales.

El asesor ejecutivo de Alpine pidió que el apoyo hacia Franco Colapinto se mantenga dentro del respeto deportivo y cuestionó las reacciones de algunos seguidores que dirigieron críticas contra el piloto francés después de una situación ocurrida dentro de la pista.

Gasly reveló que tanto él como personas cercanas a su entorno recibieron amenazas después de que no cediera la posición a Colapinto en las últimas vueltas del Gran Premio de Madrid. El francés señaló que este tipo de comportamientos representan un problema para el deporte y especialmente cuando involucran a familiares.

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“Me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, explicó Gasly.

Ante esta situación, Briatore fue directo con el público argentino y pidió que el respaldo hacia Colapinto se exprese de una manera diferente. “Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, comentó en una entrevista con ESPN.

El italiano también advirtió que, si continúan los ataques, el equipo podría limitar sus apariciones ante medios argentinos. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, señaló Briatore, quien insistió en que no existen motivos para generar conflictos entre los pilotos de Alpine.

Además, el directivo destacó la importancia de que Colapinto y Gasly trabajen como compañeros de equipo en la búsqueda de mejores resultados para la escudería. “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos”, afirmó.

Colapinto también rechazó los ataques contra Gasly y su familia, al señalar que ambos pilotos comparten el mismo objetivo dentro de Alpine. “Somos compañeros y estamos trabajando por el mismo objetivo: hacer que Alpine sea mejor”, expresó el argentino.

La Fórmula 1 se prepara ahora para el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto volverá al circuito callejero de Bakú, escenario en el que consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo. Debido al Día del Recuerdo que se conmemora en el país, la clasificación se disputará el viernes 25 de septiembre y la carrera se realizará el sábado 26 de septiembre.

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