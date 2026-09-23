¡Juan Guillermo Cuadrado no viaja a Medellín! Esto se sabe de su ausencia para el clásico ante Atlético Nacional

Aunque estaba habilitado para debutar con Millonarios, su nombre no apareció en la lista de convocados.

Juan Guillermo Cuadrado | Foto: Millonarios

Llega una prueba clave para Millonarios. El ‘Embajador’, que ha levantado en los últimos partidos y toma intenciones de asaltar el liderato, ultima detalles para lo que será el clásico ante Atlético Nacional, válido por la fecha 12 del campeonato. Llega con el respaldo de una goleada que ha dado más confianza a la nueva era de Alberto Gamero.

Ahora llega el ‘Verdolaga’, para muchos el rival a vencer del torneo doméstico. El técnico Lucas González probó una nómina alterna frente a Llaneros, la cual no surtió efecto con una derrota que encendió las alarmas. Eso sí, parece que hay duda de que James Rodríguez pueda pisar el gramado del Atanasio Girardot el próximo jueves.

Se armaron muchas expectativas frente a la posibilidad de que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado tuvieran un reencuentro emotivo en el recinto paisa. De entrada, por los lados de Cuadrado, no estará presente a pesar de que la dirigencia adelantara gestiones por una sanción que debía cumplir.

Juan Guillermo Cuadrado, baja ante Atlético Nacional

En la tarde de este miércoles, un día antes del cotejo, Millonarios emitió la lista de citados para el compromiso. Para sorpresa de todos, Cuadrado no estará presente. La principal razón: no estaría listo en lo deportivo para afrontar el partido.

¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Después de divulgar los viajeros, el club capitalino detalló cómo avanza la adaptación del antioqueño. Ya culminó trabajos físicos, por lo que se integró a la par del grupo. El miércoles tuvo apenas su segundo día, por lo que Gamero habría considerado que no está listo para hacer el debut.

Esto armó polémica. Se habían hecho trámites para que el volante no pagara fecha de sanción en el clásico, dejando entrever que el estreno, sí o sí, sería ante el cuadro ‘Verdolaga’. Si no lo iban a convocar, la afición expresó que era mejor dejar que cumpliera con el respectivo castigo.

Así las cosas, el debut de Cuadrado podría alargarse hasta el martes 29 de septiembre, siempre que la sanción vigente lo habilite. Ese día, de nuevo, MIllonarios visita el Atanasio Girardot para disputar su duelo pendiente por fecha 4 ante Independiente Medellín, justamente el exequipo del referente en el radar doméstico.

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