Juan Guillermo Cuadrado, en modo reactivación: así será su primera semana en Millonarios

Se espera que el histórico jugador de la Selección Colombia debute el próximo fin de semana con el ‘Embajador’.

Juan Guillermo Cuadrado en entrenamiento | Vizzor

Juan Guillermo Cuadrado vuelve al ruedo en el fútbol colombiano. Se han desatado altas expectativas al ser repatriado por Millonarios de cara al remate del semestre, especialmente por la necesidad de contar con un jugador de jerarquía por banda derecha. El ‘Panita’, como le apodan muchos, espera ponerse a tope y aportar toda su veteranía en la escuadra dirigida por Alberto Gamero.

El referente de la Selección Colombia, años atrás, busca demostrar todo lo que pudo perfeccionar en 17 temporadas ininterrumpidas. A sus 38 años, después de su paso por el Pisa de Italia, consideró que ya era tiempo de volver. La negociación entre las partes, muy rápida, llevó a que Cuadrado firme con el equipo capitalino.

No obstante, previo al duelo contra Cúcuta no estuvo disponible, pues no había concentrado con el equipo por resolver asuntos personales. Al menos Gamero pudo tener alivio con su primera victoria en el regreso como estratega: 1-2 de visita al Cúcuta Deportivo en el General Santander. El ‘Embajador’ vuelve a encarrilarse por la senda del triunfo después de semanas turbulentas.

Los planes de Cuadrado para estrenarse con Millonarios

Sobre la tarde de este lunes 14 de septiembre, el polifacético futbolista llegará a suelo bogotano. El primer paso es hacerse los chequeos médicos el martes, todavía pendientes a pesar de que fue confirmado como refuerzo en el cierre de agentes libres. Este será el último escalón para que se integre a la par de sus compañeros.

Dependiendo de la consideración de Gamero, podría estar habilitado para disputar su primer partido el fin de semana. Precisamente Millonarios será anfitrión, en el Estadio El Campín, ante el Boyacá Chicó el sábado 19 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora COL). Nada es un hecho: posiblemente la adaptación lleve un tiempo frente al parón que tuvo algunos meses.

Por lo pronto, Millonarios tiene más alivio en la tabla de posiciones. El triunfo ante Cúcuta se permitió escalar a los 16 puntos e instalarse parcialmente en la segunda colocación. Sin embargo, es el único que tiene todo su calendario al día: 10 partidos disputados.

Gamero tiene un reto importante. Deberá acelerar su integración al equipo debido a la necesidad de volverse más protagonista. Tiene nómina y pergaminos para pelear por el título liguero y retornar a la Copa Libertadores.

Eso significa posiblemente que Cuadrado no sea titular de entrada. Aunque todo indica que el debut será ante Chicó, la idea radica en no sobrecargarlo y evitar alguna posible lesión que empañe los planes del antioqueño con la escuadra azul.

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