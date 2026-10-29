¿Peligra la presencia de Carlos Andrés Gómez para los amistosos de noviembre de la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo evalúa la convocatoria de Colombia ante Chile mientras Carlos Andrés Gómez se recupera de un traumatismo.

Jorge Sánchez y Carlos Andrés Gómez, en disputa del balón | Imago7

Cada vez está más cerca la doble confrontación de la Selección Colombia contra Chile, las cuales son parte de la fecha FIFA que viene en el mes de noviembre. Dentro de poco Néstor Lorenzo debe sacar la convocatoria para esos cotejos y un nombre que se espera esté es el de Carlos Andrés Gómez, quien viene haciendo parte del cambio generacional del elenco nacional.

Recordemos que la ‘tricolor’ está en un proceso de renovación por la salida de algunos referentes, aunque hay otros jugadores que se mantienen. El extremo viene haciendo parte del proceso del timonel argentino con la salvedad que tras el Mundial pueda tener más protagonismo. Su presente en Vasco da Gama es positivo, pero en estos momentos una situación médica puede llegar a poner en duda su llamado para esos cotejos.

Un reporte reciente del club brasileño indica que el futbolista tiene “dolores en el pie izquierdo, debido a un traumatismo en el dedo gordo”. No se especifica el tiempo de ausencia, pero por esa razón no entró en la convocatoria para el partido contra Flamengo, uno de los rivales más marcados de Vasco en el campeonato de dicho país.

Tener en cuenta que el primer partido de Colombia ante Chile es el viernes 13 de noviembre en la ciudad de Cali, lo que quiere decir que esa convocatoria debe salir dentro de poco. Resta esperar si al jugador le alcanza o si Lorenzo decide probar a alguien más en esa posición, ya que en la pasada fecha FIFA citó a varias caras nuevas.

¿Cómo se dio la lesión de Carlos Andrés Gómez?

En el marco del partido contra Corinthians el pasado 24 de octubre, el extremo presentó la molestia y en su lugar ingresó Marino Hinestroza, también colombiano. Ese día el ex Atlético Nacional fue clave porque hizo doblete y se llevó las miradas, algo que le sirve para elevar su confianza.

Su 2026 en números

El año de Carlos Andrés Gómez hasta el momento viene siendo positivo, principalmente en el ámbito de clubes. Suma a la fecha 49 partidos, 8 goles, 6 asistencias y 3.789 minutos dentro del campo. Ese buen nivel lo hizo estar con Colombia en el Mundial, aunque hay que decir que su participación fue escasa porque solo estuvo unos instantes ante Uzbekistán, que fue el primer partido de la ‘tricolor’ en la cita orbital.

Por otra parte, en esta nueva era del conjunto ‘cafetero’, disputó 66 minutos ante México y 61 contra Perú. Registra dos goles desde que comenzó a tener un espacio en las convocatorias, uno en un amistoso precisamente frente a los mexicanos y otro por Eliminatorias vs Uruguay.

Ahora resta esperar que supere esa molestia física que tiene y ver si Lorenzo decide convocarlo. Un factor a tener en cuenta es que también hay incógnita por la situación médica de Luis Díaz, otro extremo de la Selección Colombia. En caso de que ambos no estén disponibles, le tocaría al timonel mirar variantes para esos duelos preparatorios.

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