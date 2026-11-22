El defensor se reportó en la aplastante goleada 4-0 de la Vecchia Signora frente al Venezia por la fecha 12 de la Serie A.

Juan David Cabal marca con la Juventus | REUTERS

La Juventus parece enderezar el camino en sus últimos juegos. Después del parón de selecciones, el equipo de Turín pudo sumar su cuarto compromiso sin perder. Encima lo hizo con categoría, superando ampliamente por 4-0 a Venezia por la jornada 12 del campeonato italiano.

La goleada deja al Bianconeri en pie de lucha por seguir disputando entrada a copas internacionales. El festín se dio en un segundo tiempo aplastante, donde la escuadra de Luciano Spalletti pudo anotar cuatro goles en 18 minutos. Así fue con los festejos de Nick Woltemade (53′), Teun Koopmeiners (59′), Juan David Cabal (65′) y Randal Kolo Muani (71′).

Para Colombia, la gran noticia es el festejo de Juan David Cabal. El lateral zurdo no ha tenido buena suerte con las lesiones en el último tiempo, que lo margineron de la Selección Colombia y de grandes retos con la Vecchia Signora. Sin embargo, recibió un premio con la titularidad y el reencuentro con el gol.

Juan David Cabal le pone fin a la larga espera

En efecto, con un cabezazo letal, Cabal firmó la tercera diana y encarriló la goleada del elenco de Turín. Desde la banda derecha, el lateral no desaprovechó un centro peligroso de Edon Zhegrova al área. Se impuso para anticiparse a la marca y lanzar un remate inatajable, que sin duda, marcó un momento de suma importancia para su carrera.

La última anotación de Cabal había sido el pasado 14 de diciembre. Aportó en su visita a Bologna con un gol valioso que significó el triunfo 0-1 para su equipo en la jornada 15 de la edición anterior. Es decir, casi un año entero sin saber lo que es un festejo personal

La Juve se instala parcialmente en el sexto lugar con 21 puntos. Ahora calienta motores para lo que será la continuidad de la Europa League. Su próximo compromiso será de local frente a Omonia el próximo jueves 26 de noviembre por la quinta fecha de la fase de liga.

El partido de Juan David Cabal

Así fue el compromiso de Cabal, calificado con 8.1 según SofaScore:

Un gol en un tiro total.

48/53 pases precisos (91% de acierto).

70 toques.

22 carreras.

3/4 duelos aéreos ganados.

1/3 duelos terrestres ganados.

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