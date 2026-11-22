Santiago Gimenez y los Dragones se meten a la cancha del Estadio De Kuip, pensando en llevarse los tres puntos a casa para meterse a la pelea en la Liga de Campeones

Feyenoord vs Porto, horario y dónde ver. | Claro Sports

El Feyenoord y el Porto se enfrentarán el martes 24 de noviembre de 2026 en el estadio De Kuip, en un partido correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro reunirá a dos clubes con antecedentes en las competiciones europeas y puntos en juego para sus aspiraciones de clasificación.

El Feyenoord tendrá la condición de local en Rotterdam, donde buscará aprovechar su estadio para conseguir un resultado que le permita avanzar en la competición. El conjunto neerlandés afrontará una nueva prueba ante un representante del fútbol portugués.

Por su parte, el Porto del mexicano Santiago Gimenez buscará sumar puntos fuera de casa en una jornada que forma parte del calendario de noviembre de la Champions League. El club portugués cuenta con dos títulos de la máxima competición europea, conseguidos en 1987 y 2004, mientras que Feyenoord conquistó el torneo en 1970.

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En la clasificación de la Champions League, los dos equipos llegan con tres puntos después de cuatro jornadas. Porto ocupa el lugar 26, con seis goles a favor y siete en contra, mientras que Feyenoord aparece en la posición 32, con cuatro tantos anotados y 11 recibidos. Ambos necesitan sumar para acercarse a los puestos que permiten disputar la siguiente fase.

Horario y dónde ver en vivo Feyenoord vs Porto en la jornada de la Champions League 2026

El partido entre Feyenoord y Porto se disputará el martes 24 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio De Kuip, ubicado en Rotterdam, Países Bajos. El compromiso corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. En México, podrás disfrutar de este partido a través de la señal de FOX One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Feyenoord vs Porto para el partido de Champions League 2026

Los dos equipos podrían utilizar una formación 4-3-3 para este compromiso. Giovanni van Bronckhorst y Francesco Farioli deberán definir sus titulares de acuerdo con la disponibilidad de sus futbolistas. Estas son las alineaciones probables:

Feyenoord: Tjark Ernst; Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, Javi López; Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël; Luciano Valente, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, Samu Aghehowa y Borja Sainz.

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del silbatazo inicial. En el caso del Feyenoord, la disponibilidad de Anis Hadj Moussa representa una de las dudas por sus problemas físicos, por lo que el equipo neerlandés podría modificar su ataque.

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Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Feyenoord vs Porto y cuánto paga?

El Porto aparece como favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios consultados en Caliente.mx. El conjunto portugués tiene una cuota de +140, mientras que el triunfo del Feyenoord paga +168 y el empate se encuentra en +270.