El Guadalajara acumula nueve partidos sin vencer a La Máquina, equipo que lo eliminó de las últimas dos Liguillas y ahora amenaza sus aspiraciones de liderato

Cruz Azul, sin perder ante las Chivas | Claro Sports

El partido que definirá los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 tiene un significado especial para Chivas. El Guadalajara recibe a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre, en un enfrentamiento que podría definir al líder del campeonato y que pondrá a prueba a un equipo rojiblanco que no ha conseguido derrotar a los cementeros desde hace casi tres años. Para el Rebaño, la última jornada representa mucho más que la posibilidad de sumar tres puntos.

El equipo dirigido por Gabriel Milito tendrá enfrente a un rival que se ha convertido en un obstáculo recurrente en sus aspiraciones de conquistar la Liga MX. La Máquina no solamente ha impuesto condiciones en los enfrentamientos recientes, también fue responsable de eliminar al Guadalajara en las últimas dos Liguillas. Por ello, conseguir una victoria antes de comenzar la fase final podría representar un impulso importante para los rojiblancos, mientras que otra derrota aumentaría las dudas sobre su capacidad para superar al conjunto capitalino.

Cruz Azul domina a Chivas y mantiene una racha de nueve partidos sin perder

Los antecedentes favorecen ampliamente a los cementeros. De los últimos diez enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones, Cruz Azul ganó siete, empató dos y solamente perdió uno. Esta diferencia también se refleja en los goles, pues La Máquina acumula 16 anotaciones por ocho del Guadalajara durante ese periodo.

La última ocasión en que Chivas consiguió imponerse a Cruz Azul fue el 4 de noviembre de 2023, cuando ganó 1-0 en el Estadio Akron durante la jornada 16 del Apertura 2023. Desde entonces, los rojiblancos no han podido repetir aquel resultado y acumulan nueve compromisos consecutivos sin celebrar una victoria ante el conjunto cementero.

El dominio de La Máquina también se ha extendido a los encuentros disputados en Guadalajara. Cruz Azul ha encontrado la manera de conseguir resultados favorables incluso cuando juega como visitante, una situación que representa un desafío adicional para el equipo de Milito, que buscará aprovechar su condición de local para modificar la tendencia antes de los cuartos de final.

Dos eliminaciones consecutivas que pesan en el Guadalajara

La rivalidad adquirió otra dimensión durante las últimas dos ediciones de la Liguilla. En el Apertura 2025, Cruz Azul eliminó a Chivas en los cuartos de final después de una serie que terminó 3-2 en el marcador global. El Guadalajara había conseguido mantener el empate sin goles en el encuentro de ida, pero no pudo sostener sus aspiraciones en la vuelta, disputada en el Olímpico Universitario.

Aquella eliminación estuvo marcada por oportunidades que el Rebaño no consiguió aprovechar. Javier Hernández falló un penal cuando el partido se encontraba empatado 2-2, antes de que Carlos Rodríguez anotara el gol que terminó por asegurar la clasificación de Cruz Azul. El resultado significó el final de la participación rojiblanca y permitió a los cementeros continuar en la disputa por el título.

La oportunidad de revancha llegó apenas un torneo después, aunque el desenlace fue similar. En las semifinales del Clausura 2026, Cruz Azul volvió a dejar fuera al Guadalajara, esta vez con un marcador global de 4-3. La Máquina consiguió un empate 2-2 en la ida y posteriormente ganó 2-1 en el Estadio Akron, resultado que confirmó su segunda eliminación consecutiva sobre el Rebaño.

MÁS INFORMACIÓN: Esteban Solari da la cara tras el fracaso de Pumas: “El principal responsable soy yo y nadie más”

Estos antecedentes colocan al conjunto cementero como uno de los principales obstáculos que Chivas necesita superar en su búsqueda del campeonato. La posibilidad de enfrentar nuevamente a Cruz Azul durante la próxima Liguilla aumenta la importancia del compromiso de la jornada 17, especialmente por el impacto que podría tener el resultado en la confianza de ambos planteles.

Chivas busca terminar con el dominio cementero antes de la Liguilla

Además de los antecedentes, el encuentro tendrá consecuencias directas en la clasificación general. Cruz Azul llegará a la última jornada como líder con 32 puntos, mientras que Chivas se encuentra en la tercera posición con 30 unidades, las mismas que tiene América, aunque las Águilas cuentan con una mejor diferencia de goles.

El panorama obliga al Guadalajara a buscar los tres puntos si pretende terminar la fase regular en el primer lugar. Una victoria sobre Cruz Azul permitiría al Rebaño superar a los cementeros, aunque también necesitaría que América dejara puntos frente a Tigres o, en caso de que ambos ganaran, superar a las Águilas en diferencia de goles.

Sin embargo, el resultado podría tener repercusiones más allá de la tabla. Una nueva derrota significaría llegar a la Liguilla con diez enfrentamientos consecutivos sin vencer a Cruz Azul, además de mantener vigente el recuerdo de las dos eliminaciones recientes. Un escenario que podría afectar el ánimo del Guadalajara justo cuando comienza la etapa decisiva del campeonato.

En cambio, una victoria permitiría a Chivas romper una de sus rachas más prolongadas frente a un rival directo, mantener sus aspiraciones de liderato y afrontar la fase final con un antecedente favorable. El duelo del domingo será una oportunidad para que el equipo de Gabriel Milito demuestre que puede competir contra el conjunto que le ha cerrado el camino al título en dos ocasiones consecutivas.

Te puede interesar: