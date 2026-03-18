Denuncian agresión al hijo de David Mackalister Silva y la tribuna reacciona contra ‘caza-infiltrados’

La victoria de Millonarios ante Nacional se vio opacada por una denuncia de agresión al hijo de Mackalister Silva y disturbios en la tribuna con ‘caza-infiltrados’.

Afición de Millonarios | VizzorImage.

Una situación extradeportiva empañó la contundente victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. A pesar del 3-0 en el marcador y la fiesta en las tribunas de El Campín, en redes sociales comenzaron a circular denuncias sobre presuntas agresiones protagonizadas por barristas del equipo azul.

De acuerdo con versiones difundidas por aficionados, el hecho se presentó en medio de la polémica presencia de los llamados ‘caza-infiltrados’, un grupo señalado por increpar a otros hinchas para verificar si apoyaban realmente al equipo. Esta práctica, que ha sido motivo de críticas en los últimos años, habría desencadenado un nuevo episodio de tensión dentro del estadio.

Las imágenes que circularon muestran cómo varios aficionados, visiblemente molestos por el acoso, decidieron enfrentar a estos individuos. En medio de gritos y abucheos, los ‘caza-infiltrados’ fueron expulsados de una de las tribunas por los propios seguidores de Millonarios, quienes rechazaron este tipo de comportamientos.

La situación tomó mayor gravedad tras una denuncia publicada en redes, donde aseguran que integrantes de la denominada “3143” habrían protagonizado agresiones físicas y verbales. Según esta versión, una de las víctimas sería el hijo mayor del futbolista David Mackalister Silva, además de otros familiares de jugadores que se encontraban en la zona.

⛔️‼️ Hinchas de Millonarios rechazaron a otros aficionados embajadores que estaban haciendo ‘CACERÍA’ en las tribunas de El Campín para IDENTIFICAR a seguidores de Nacional infiltrados.



pic.twitter.com/LN78T2Wgaz — Toque Sports (@ToqueSports) March 18, 2026

Siempre según este testimonio, los señalados habrían ingresado a la tribuna donde se ubican familiares de los futbolistas, lo que generó indignación inmediata entre los asistentes. La reacción no se hizo esperar y varios hinchas intervinieron para frenar la situación y proteger a los afectados.

Posteriormente, los presuntos agresores fueron retirados del lugar entre protestas de los demás aficionados, con apoyo del personal de seguridad del estadio. Este episodio dejó en evidencia el malestar creciente entre los seguidores por la presencia de grupos que generan confrontaciones dentro de las tribunas.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial por parte del club ni de las autoridades sobre lo sucedido. Sin embargo, el hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad en los estadios y el comportamiento de algunos sectores de la hinchada, en un momento en el que el equipo vive un buen presente deportivo dentro de la Liga.

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