Sebastián Oliveros y su salida del Deportes Tolima: cuestionamiento a las formas y los procesos del fútbol colombiano

El estratega bogotano habló en EXCLUSIVA con Claro Sports, dio detalles de su proceso con el cuadro ibaguereño y lo que desencadenó su salida del mismo.

Sebastián Oliveros en EXCLUSIVA con Claro Sports/ Vizzor.

A pesar de haber llegado en un corto tiempo, el profesor Sebastián Oliveros salió de la dirección técnica del Deportes Tolima. Tras las eliminaciones de Copa BetPlay y Copa Libertadores, el estratega bogotano dio un paso al costado tras empatar 2-2 con Fortaleza en Bogotá. Claro Sports habló en EXCLUSIVA con el timonel y entregó detalles de lo sucedido con el ‘Vinotinto y Oro’.

¿Cómo se encuentra actualmente después de su paso por el Tolima?

“Agradecido siempre. Aunque fue un corto tiempo, pudimos vivir como cuerpo técnico experiencias internacionales, diferentes situaciones y soy una de las personas que tiene como principio de vida ser agradecido. En este momento estamos tranquilos, pensando en lo que viene, sabiendo que habíamos hecho las cosas de buena manera, o encaminadas hacia los objetivos que se tenían y que bueno… ya la decisión se tomó, nos toca seguir construyendo nuestra carrera, nuestro futuro y de parte mía saber que la próxima oportunidad que tenga hay que ser más competitivos y más fuertes y buscar ser una mejor versión de lo que hemos sido siempre”.

¿Cómo se sintió al llegar a un Tolima del que se fue Lucas González de manera repentina?

“Llegamos a un proyecto el 1 de julio del 2026, donde sabíamos todo lo que venía acarreando el Deportes Tolima, los objetivos que ellos tenían: Copa Libertadores, Copa BetPlay y Liga BetPlay que al final lo que se buscaba era un cupo a torneo internacional”.

“Todo fue muy rápido, veníamos trabajando la pretemporada con Fortaleza, pero nos vinimos para acá de un momento para otro, no pudimos preparar nuestra pretemporada, si no que nos adaptamos a lo que ya se tenía montado, sin embargo empezamos a trabajar, a buscar una idea, fueron casi 20 días de trabajo continuo porque solo tuvimos unos días de descanso y los otros días fueron de trabajo buscando el equipo ideal para el debut”.

“Sabíamos que iban a ser meses durísimos con mucha competencia, mucho se iba a basar en ese periodo de pretemporada, que no iba a haber otro momento, porque después solo iba a ser tiempo de recuperación, de planear partidos. Íbamos cumpliendo los objetivos planteados, hablábamos de 40 puntos durante la fase regular y los cuadrangulares, sabíamos que si se hacían 30 en el todos contra todos y más en cuadrangulares posiblemente íbamos a pelear una final”, aseguró Sebastián Oliveros.

“Íbamos construyendo una manera de jugar, una forma de estar, entonces no era fácil porque el equipo tenían muchas situaciones por las cuales competir. Adicionalmente algunas bajas que el proceso anterior tenía, nosotros llegamos a buscar construir de la mejor manera posible de lo que estaba, pero era obvio que al pasar de los partidos íbamos a necesitar tiempo para constituir nuestra idea, de algo sí estábamos seguros es que el equipo iba a entrar a los 8 y llegar en buen estado de forma a esos cuadrangulares, después de allí ver a un Deportes Tolima más competitivo que buscara el paso a la final”.

Sebastián Oliveros, DT cololmbiano/ Foto: Vizzor Image.

Primer batacazo en Copa: Quindío elimina al Deportes Tolima, ¿Qué pasó?

“En este periodo de reflexión he podido pensar que en ese partido que tuvimos contra Quindío que lo ganamos 2-1 en Ibagué, el primer partido de nosotros pero que estábamos arrancando, no haber rotado la nómina, debimos haber ido con lo mejor a la Armenia para la vuelta, en la ida tuvimos equipo base, luego contra Junior con un equipo fuerte en ese momento, para Armenia en la vuelta rotamos, para ver jugadores que algunos tuvieran más minutos y creíamos que con eso podíamos pasar la llave”.

“Sin embargo, claramente, era una llave que el Tolima tenía que haber pasado y actualmente estar en ambas competencias. Nada te garantiza haber pasado, pero tal vez disponer de los mejores hombres en ese partido que era un ‘mata-mata’, no por eso dejó de competir el equipo de la manera que queríamos. Al final la Copa da cupo a torneo internacional, y a pesar que los clubes buscan ganarlo porque es el camino más corto para ir a torneo internacional, donde nosotros le estábamos apuntando a la Liga también para ir a Copa Libertadores, si no a Sudamericana por Copa”.

“Esa fue la decisión que se tomó en su momento. Hay equipos que también han tambaleado en esta Copa, ya sufrió Junior y Millonarios contra Barranquilla. Hemos visto varios casos donde no es fácil enfrentar este torneo, solo queda la experiencia de hacer las cosas de la mejor manera a la próxima y avanzar lo más lejano posible”, agregó Sebastián Oliveros.

El reto de la Copa Libertadores: Tolima superior en la ida y quedó afuera

“El objetivo de la Libertadores era muy importante para el club, para todos nosotros también. Habíamos planificado muy bien, hicimos un análisis a profundidad de Independiente del Valle previamente y fue de los partidos, de los pocos, que contamos con la mayoría de la nómina, solo no pudimos contra con el ‘Chino’ Sandoval, contábamos con Brayan Rovira”.

“A Independiente del Valle lo analizamos bien, tuvimos buenas opciones en Ibagué para poder ganarlo, yo creo que fue uno de los mejores partidos del equipo en nuestro paso por acá, creo que había sido no sé si justa será la palabra, pero pudimos haber llevado la serie con un número arriba o por lo menos igualada, pero salir con desventaja sí creo que eso afectó o desequilibró lo que fue el global de la serie”.

“No es lo mismo ir a Ecuador con la serie empatada o arriba, que por debajo. Ese día también tuvimos la lesión de Brayan Rovira, un jugador que para Deportes Tolima es un pilar, entonces fueron varios aspectos que encadenaron que las cosas no salieran de la mejor manera en esta Libertadores, pero desde nuestra reflexión, de nuestra forma de ver las cosas hicimos cosas muy buenas, el trabajo de esa noche fue bueno de parte de los jugadores, pero infortunadamente nos fuimos a Ecuador con un resultado negativo”.

Independiente del Valle y Ecuador, un ejemplo para el fútbol suramericano

“El fútbol ecuatoriano ha crecido inmensamente, los equipos han buscado crecer en ese desarrollo, no solo desde las plantillas, si no desde las estructuras. Para nadie es un secreto que Independiente del Valle ha venido realizando un proyecto grande y serio, no solo para el equipo principal, si no también para sus fuerzas básicas”.

“Sacar jugadores constantemente de sus canteras para los equipos profesionales, eso ha impulsado a equipos como Liga, Barcelona también tengan que prepararse bien, cada vez estar más a la altura, eso hace que todos en la Liga se vayan preparando mejor”.

“Creo que acá en Colombia se han venido haciendo un par de procesos, pero como lo he manifestado en varias ocasiones, es que si el fútbol colombiano quiere competir de ‘tú a tú’ con los mejores del continente, pues tiene dos opciones, la primera: poder igualar a los mercados de brasileros y argentinos, pero no tenemos los ingresos de esos equipos y países, la segunda: como se han conseguido acá que es con procesos como el de Nacional ganando la Copa Libertadores 2016 que no solo fue Reinaldo Rueda, si no también Juan Carlos Osorio por más de 4 años y el de Santa Fe en Copa Sudamericana en el 2015, que fue exactamente lo mismo, pasando por Wilson Gutiérrez, Gustavo Costas y Gerardo Pelusso”.

“El camino de los equipos colombianos debe ser más los procesos, mantener la nómina lo que mas se pueda, con un par de fichajes, mantener esas bases porque a partir de allí se puede ser cada vez más fuertes, teniendo jugadores con jerarquía. No siempre en la primera se consiguen los logros, recuerdo que Nacional pierde la final de Sudamericana en 2014 con River Plate y siguieron trabajando en pro de los objetivos que querían. Creo que ese es el camino, acá queremos inmediatez de los resultados, donde si no se consiguen es fracaso es fracaso y se terminan los procesos y eso nos aleja de poder competir a nivel internacional”.

Sebastián Oliveros deja el Deportes Tolima | Vizzor

Hablando de procesos… ¿El Tolima respetó el proceso de Sebastián Oliveros?

“Después de la eliminación de Copa Libertadores perdimos 2 partidos, ganamos 2 y empatamos 2, yo siempre he manifestado que los directivos sienten y toman las decisiones que ellos consideran que son las mejores para su club, yo me voy con la tranquilidad que estábamos cumpliendo los objetivos, el equipo estaba entre los 8, a lo que era uno de los objetivos fundamentales, porque eso nos daba para pelear un cupo a copa internacional y mejor aún, seguir en la pelea por un paso a la final”.

“Si ellos veían que el proyecto Sebastián Oliveros con su cuerpo técnico no era lo que ellos querían, ya la decisión es de ellos. Me voy con la tranquilidad que el equipo venía encontrando las maneras, el equipo venía encontrando los resultados, iba teniendo los números en Liga importantes, solo habíamos perdido un partido de local contra el Medellín, de resto los resultados se estaban dando en Liga, habíamos sumado de visitante en plazas complicadas como Villavicencio y Valledupar”.

“Siento que el equipo iba de buena manera, construyendo las formas, sus ideas. Ya me queda en mí, agradecido por el paso, pero ya pensando en lo que viene. Al Deportes Tolima le desearé lo mejor, que algo de lo que hicimos siga marchando muy bien, que los objetivos que nosotros nos propusimos se cumplan, que es estar en los 8 y el resto de los objetivos”, añadió Sebastián Oliveros.

¿Cómo fue su relación con el periodismo de Ibagué?

“Digamos que nuestra relación con la prensa siempre fue con respeto, yo no acostumbro a contra-preguntar, yo nunca voy en búsqueda de querer pelear o discutir, simplemente era de aclarar. El periodista está en su derecho de hacer las preguntas, nosotros estamos en el deber de preguntar siempre en el marco del respeto”.

“Hay algo que pienso y es que cuando no se pregunta con la objetividad, si no desde lo personal, sí genera cierta molestia, cierto inconformismo y varios periodistas lo hicieron en repetidas ocasiones. Siempre buscaré generar claridad para la gente, pero ante eso no me queda nada, sé que en este mundo del fútbol que lo ve de diferentes maneras, pero siempre buscaré que en el fútbol se maneje la claridad de la mejor manera y buscar lo mejor para el club donde esté”.

“No podría decir si era buena o mala, si ellos (el periodismo de Ibagué) veían en mí el técnico que querían para el Tolima, simplemente mi labor siempre fue de tratar y corresponder como siempre lo he hecho, lo hice en Fortaleza, lo hice en Tolima, lo he hecho en otras ciudades del país. Siempre he sido cordial y respetuoso con los periodistas que hacen su trabajo de informar”.

El empate con Fortaleza, el último que dirigió con Tolima

“Los partidos contra Fortaleza siempre son complicados, yo lo sé de antemano porque estuve ahí, sé cómo es el club, las complicaciones que tiene jugar en Techo, entonces sabíamos que era complejo, porque todos subestimaban lo que había pasado con Junior (perdieron 1-4), inclusive siempre que se jugó el Fortaleza vs Tolima en Techo fueron partidos muy disputados, de hecho el único que se perdió fue el del cuadrangular, contra Tolima siempre fueron partidos muy reñidos y el empate fue un marcador que casi siempre se dio”.

“El plan de partido fue el de un equipo presionante, un equipo que saliera a contrarrestar la presión de Fortaleza en los primeros minutos, controlar el balón después de varias ocasiones y poderlo rematar con posesión de pelota, y así lo hicimos hasta que llegó esa jugada, un golazo de Sebastián Navarro, a lo cual me alegra mucho por él, lo dirigí por muchos años”.

“Pero pues para nosotros nos quitó 2 puntos, nos tocó irnos si ganábamos ese día quedábamos segundos en la tabla y sí los directivos depronto tomaban la decisión nos marchábamos siendo segundos, pero bueno… seguro ellos ya estaban pensando en cambios de lo que estábamos haciendo, que el balón entre al último minuto no define nuestro futuro. Llegamos con la convicción de sumar puntos, ojalá ganar, pero no se dio y lo más importante seguir en el proyecto pero no se pudo”.

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“Seguramente las formas no son las que se acostumbran, solamente en el club sabrá las razones que los llevaron a tomar esa decisión, si no seguir, seguramente no es lo acostumbrado pero yo quedarme en eso no me va a beneficiar en nada. Solo los directivos sabrán las maneras en cómo actuaron, yo solo puedo seguir adelante con mi carrera”.

¿Cómo fue despedirse de los jugadores y de todo lo que relacional al Tolima?

“Bien, nos fue bien. Al otro día que nos dan la noticia que no seguíamos, fuimos al club, la verdad teníamos muy buena relación con ellos, teníamos buena relación con los líderes. Hablamos con todos, agradecimos por el trabajo que se realizó, porque siempre encontramos en ellos la posibilidad de hacer las cosas bien. De mí parte solo espero que les vaya muy bien, seguramente, y el mundo del fútbol es así, nos encontraremos en otro proyecto y a partir de eso seguro que será más fácil, ya que al haber trabajo una vez juntos podremos tener receptividad en un nuevo lugar”.

“Solo me queda desearles lo mejor, como se los dije ese día, que no le bajaran de los objetivos que se habían planteado porque al final eran los objetivos de todos. Eso fue, no fue más allá de ahí, me alegra saber que ellos siguen su camino y pues nosotros el nuestro”, puntualizó Sebastián Oliveros.

Sebastián Oliveros, DT del Tolima | Vizzor

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“Hay un afán por querer títulos, por querer las cosas de un día para el otro. También es cierto que ni siendo campeón se tiene la tranquilidad de tener ese proceso, esa curva, que es normal en el alto rendimiento del deporte, de bajar para volver a subir. Entonces creo que hay un afán por estar siempre ahí y seguramente eso le da la razón a los directivos para hacer cambios de entrenadores”.

“Sin embargo las estadísticas muestran que cuando hay cambio de entrenador no se garantiza que los procesos sean efectivos, entonces de parte nuestra solo queda seguir, trabajar, buscar siempre estar competitivos, estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar y bueno… ante eso saber que tenemos que buscar rápido los resultados para que se den los procesos”.

Días después de salir del Tolima… ¿Hay algún equipo para dirigir próximamente?

“Por el momento estoy dedicado a estabilizarme con mi familia, de volver a las bases, volver a la ciudad, estar nuevamente con el día a día, sí me he reunido con mi equipo de trabajo, con mi representante y pues hemos mirado las posibilidades pensando en lo que viene. En el momento no hay ninguna posibilidad, abierto a las posibilidades que se puedan presentar y de volver más fuerte, más competitivo y que todos vean una versión más fuere de la que todos vieron en el Tolima y de los últimos años. Cada vez quiero estar más arriba para pelear cosas importantes”.

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“Es un nuevo proceso que comienza con la base que deja el Mundial anterior, pero sí hay que llevar nuevas piezas, nuevos jugadores. Para nadie es un secreto que en un par de entrenamientos no es fácil llevar todo el andamiaje de un equipo no es fácil”.

“Seguramente el profe con todo su equipo de trabajo estará buscando minuciosamente el nivel y las habilidades de cada uno de los jugadores, si no también mirando todo lo anterior cómo se compacta en un equipo y en los partidos, pero cuando él encuentre las piezas se va a ver un equipo consolidado. En Colombia hay muy buenos jugadores, se han hecho muy bien las cosas, se ha peleado Copa América, el Mundial por pasar a fases importantes”.

“Esperemos que le encuentren la vuelta. De nuestra parte como Colombianos es apoyar, es saber que ellos son la representación de todas las personas que están en el fútbol y que siempre vamos a desearles lo mejor. Esperamos que el equipo se vaya consolidando de la mejor manera y que en este nuevo proceso los resultados sean mejores de los procesos anteriores”, ultimó Sebastián Oliveros en diálogo con Claro Sports.

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