Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro ‘Pijao’ viene de caer en condición de local ante Independiente Medellín. El bogotano triunfó ante Jaguares.

Posibles alineaciones del Tolima Vs Inter Bogotá/ Claro Sports.

Deportes Tolima tendrá actividad internacional la semana próxima, al verse con Independiente del Valle de Ecuador en los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante antes debe enfrentar a Internacional de Bogotá por Liga BetPlay 2026-II. Conozca todos los detalles del juego en Claro Sports.

Posible alineación del Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Deportes Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Yordan Osorio, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Edwar López, Adrián Parra, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Sandoval.

Posible alineación del Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Kevin Cataño; Ronaldo Julio, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Cristian Dajome, Fabricio Sanguinetti y Ómar Duarte.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se programó para jugarse en el Estadio Manuel Murillo Toro este sábado, a partir de las 06:25 de la tarde. Dicho compromiso entre ‘Pijaos’ y el ‘Cóndores’ se puede disfrutar a través de la pantalla de Win+ y la plataforma de Win Play. En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Deportes Tolima

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01-08-2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.

25-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

21-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío.

26-05-2026 | Universitario de Perú 0-0 Deportes Tolima.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.

29.07.2026 | Internacional de Palmira 1-2 Internacional de Bogotá.

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.

21.07.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira.

12.05.2026 | Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: José Ortiz.

Asistente 1: Richard Ortiz.

Asistente 2: Fabián Orozco.

Cuarto árbitro: José Bautista.

VAR: Luis Picón.

AVAR: Daniel Alzate.

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