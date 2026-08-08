Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El cuadro ‘Pijao’ viene de caer en condición de local ante Independiente Medellín. El bogotano triunfó ante Jaguares.
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Deportes Tolima tendrá actividad internacional la semana próxima, al verse con Independiente del Valle de Ecuador en los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante antes debe enfrentar a Internacional de Bogotá por Liga BetPlay 2026-II. Conozca todos los detalles del juego en Claro Sports.
Posible alineación del Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así forma Deportes Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Yordan Osorio, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Edwar López, Adrián Parra, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Sandoval.
Posible alineación del Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así formaría Internacional de Bogotá: Kevin Cataño; Ronaldo Julio, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Cristian Dajome, Fabricio Sanguinetti y Ómar Duarte.
¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El partido se programó para jugarse en el Estadio Manuel Murillo Toro este sábado, a partir de las 06:25 de la tarde. Dicho compromiso entre ‘Pijaos’ y el ‘Cóndores’ se puede disfrutar a través de la pantalla de Win+ y la plataforma de Win Play. En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles con un completo minuto a minuto.
Últimos partidos del Deportes Tolima
- 04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.
- 01-08-2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.
- 25-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.
- 21-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío.
- 26-05-2026 | Universitario de Perú 0-0 Deportes Tolima.
Últimos partidos de Internacional de Bogotá
- 05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.
- 29.07.2026 | Internacional de Palmira 1-2 Internacional de Bogotá.
- 26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.
- 21.07.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira.
- 12.05.2026 | Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Juez central: José Ortiz.
- Asistente 1: Richard Ortiz.
- Asistente 2: Fabián Orozco.
- Cuarto árbitro: José Bautista.
- VAR: Luis Picón.
- AVAR: Daniel Alzate.