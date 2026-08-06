Cinco datos que marcaron la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Una jornada que se jugó a medias dejó hechos que podrían ir marcando el futuro de la clasificación en el campeonato.

Datos de la jornada en Colombia. – Vizzor Image y Millonarios FC.

Se jugó la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II… bueno, más o menos. El caso es que los partidos que ya tuvieron ocasión dejaron datos relevantes que podrían ir marcando el camino de la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Falta bastante para finalizar esta primera fase, pero ya hay equipos que muestran mérito para alcanzar el objetivo. De otro lado, hay conjuntos que se están quedando relegados y necesitan correctivos urgentes. Aquí, los cinco datos destacados de la fecha.

Jornada incompleta

Aunque Dimayor ha intentado recientemente organizar un calendario inamovible, esa tarea resulta casi imposible de llevar a cabo con el formato interminable y la cantidad de equipos en primera división. Entre inconvenientes con los estadios, algún encuentro de Copa Colombia y los problemas constantes en diversos ámbitos del país, la situación empeora y no queda más remedio que aplazar encuentros. Solamente se jugaron seis de los 10 partidos de esta tercera jornada y cuatro quedaron para dentro de casi dos meses:

Boyacá Chicó vs Alianza | martes, 15 de septiembre, hora por definir.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas | domingo, 27 de septiembre, 8:10 p.m.

Deportivo Pereira vs Santa Fe | martes, 29 de septiembre, hora por definir.

Atlético Nacional vs Junior | miércoles, 30 de septiembre, 8:00 p.m.

Defensor goleador

El equipo que más ha sorprendido con su nivel hasta ahora es América de Cali. Va liderando con puntaje perfecto de nueve puntos, ya acumula diferencia de gol positiva de 10 y no ha recibido anotaciones. El contexto tan favorable ha servido para que un defensor central como Dany Rosero se convierta en el goleador del cuadro Escalata y del campeonato con tres celebraciones. La de esta jornada en visita a Once Caldas valió un grandioso triunfo para los Diablos Rojos.

Racha azul

Millonarios es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en el mercado de fichajes y se nota. Aunque empezó con una derrota que se vio como injusta al recibir a Atlético Bucaramanga, las cosas empiezan a mejorar. Se llevó los tres puntos de la visita a Junior e hiló su segundo triunfo venciendo a Deportivo Pasto en esta tercera fecha. Los goles han aparecido y la solidez defensiva destaca.

No obstante, todavía queda bastante por mejorar en el bloque de atrás. Buena parte del mérito es para el portero Javier Burrai, quien acaba de llegar para brindar muchísima seguridad con sus atajadas. La manera en la que extiende su cuerpo para cerrar el ángulo de los pateadores rivales ha sido alabada y ya, recién arrancando, suma dos arcos invictos que invitan a soñar al conjunto Embajador.

Poderoso, más que un mote

Independiente Medellín es el único que hasta ahora puede seguirle el paso de puntaje perfecto a América. Su visita a Deportes Tolima no se veía como algo sencillo, pero el trabajo que ha podido realizar Luis Amaranto Perea como director técnico está dando sus frutos. Lo de poderoso no es solamente un apodo, sino que se está convirtiendo en calificativo merecido. El semestre anterior, el equipo antioqueño ya se había llevado dos triunfos de Ibagué y revalidó en esta oportunidad que es una plaza que le sienta bien.

Costumbre de expulsiones

Desde hace meses, Claro Sports viene haciendo un juicioso recuento de las expulsiones que se muestran partido a partido en el campeonato colombiano. Se ha vuelto uno de los certámenes con mayor tasa de tarjetas rojas por encuentro en el planeta y la situación no mejora. Tres de los partidos que se jugaron, la mitad, tuvieron incidentes con la sanción. Mauricio Duarte de Cúcuta Deportivo, Joaquín Varela de Independiente Medellín y Jefry Zapata de Once Caldas dejaron a su equipo en inferioridad y se perderán el siguiente juego.

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