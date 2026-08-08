Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro ‘Volcánico’ llega a su patio con necesidad de puntos, después de caer 2-0 en condición de visitante a manos de Millonarios.

Posibles alineaciones de Pasto Vs Cali/ Claro Sports.

Después de caer ante Millonarios en Bogotá, Deportivo Pasto oficia de local ante el Cali, por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II, el cuadro ‘Azucarero viene de empatar sin goles contra el Medellín en el Atanasio Girardot. Todos los detalles de este compromiso, los puede consultar en Claro Sports.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Deportivo Pasto: Ederson Cabezas; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Enrique Serje, Yéiler Góez, Joider Micolta, Mayer Gil, Diego Chávez y Santiago Córdoba.

Posible alineación del Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, José Moya, Fernando Álvarez; Edwin Velasco, Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se programó para jugarse en el Estadio Palmaseca este sábado, a partir de las 08:30 de la noche. Dicho compromiso entre el cuadro nariñense y el vallecaucano se puede disfrutar a través de la pantalla de Win+ y la plataforma de Win Play. En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.

28.07.2026 | Bogotá 0-3 Deportivo Pasto.

25.07.2026 | Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto.

21.07.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Bogotá.

Últimos cinco partidos del Cali

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

24-07-2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.

12-07-2026 | Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali.

24-05-2026 | Real Santander 1-2 Deportivo Cali.

20-05-2026 | Deportivo Cali 1-0 Alianza.

¿Quiénes son los árbitrosdel juego?

Juez central: Wilmar Montaño.

Asistente 1: Jonathan Ballesteros.

Asistente 2: Jesús Otero.

Cuarto árbitro: Héctor Rivera.

VAR: Esnaider Pontón.

AVAR: Johan Castro.

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