Así se jugará la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Agéndese para seguir al equipo de sus amores en esta nueva jornada, que se disputará entre el sábado 8 y lunes 10 de agosto.

América y Nacional, el plato fuerte de la cuarta fecha | Vizzor

Vuelve la actividad del fútbol colombiano. Es una cuarta fecha donde hay mucho en juego, en especial por la aspiración de algunos grandes, que tendrán posiblemente el reto más fuerte hasta ahora en la instancia regular. No cabe duda de que la jornada dejará muchos datos que llamen la atención.

Desde el sábado 8 de agosto y hasta el lunes 10, será el turno de tomar ventajas en la tabla de posiciones. Por ahora, la competencia se ve ecpuesta a ciertos contratiempos muy particulares: la espera de que se defina si América perderá puntos por supuesta alineación indebida a Yhormar Hurtado, así como el riesgo del Deportivo Pereira por perder el reconocimiento ante Mindeporte.

Hay compromisos que llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es el famoso clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, dos escuadras que iniciaron bien la Liga y se medirán en el Pascual Guerrero por un triunfo de oro. Un lindo duelo que marcará cierto morbo por el peso de ambas rivalidades.

Otro duelo que acapara miradas, al día siguiente, es el de Independiente Medellín y Millonarios. El ‘Poderoso’, con puntaje ideal y una mejora notable en lo futbolístico, espera prolongar su racha ante el ‘Embajador’, que sacó la cabeza tras un inicio incómodo. Ambos botarán chispas en suelo antioqueño.

Así se jugará la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Consulte toda la programación para la próxima jornada de la Liga BetPlay:

Sábado, 8 de agosto

2:00 p.m. | Santa Fe vs Boyacá Chicó | Estadio El Campín | Win y Win+.

4:20 p.m. | Fortaleza vs Cúcuta Deportivo | Estadio de Techo | Win y Win+.

6:25 p.m. | Deportes Tolima vs Inter de Bogotá | Estadio Manuel Murillo Toro | Win+.

8:30 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportivo Cali | Estadio Departamental Libertad | Win+.

Domingo, 9 de agosto

4:05 p.m. | Alianza vs Atlético Bucaramanga | Estadio Armando Maestre | Win y Win+.

6:10 p.m. | Jaguares vs Once Caldas | Estadio Jaraguay | Win+.

8:15 p.m. | América de Cali vs Atlético Nacional | Estadio Pascual Guerrero | Win+.

Lunes, 14 de agosto

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Llaneros | Estadio Cincentenario | Win y Win+.

6:00 p.m. | Independiente Medellín vs Millonarios | Estadio Atanasio Girardot | Win+.

8:05 p.m. | Junior vs Deportivo Pereira | Estadio Romelio Martínez | Win y Win+.

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