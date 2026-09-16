¿Cuándo debuta y por qué escogió Millonarios? Juan Guillermo Cuadrado responde

El futbolista colombiano de 38 años, Juan Guillermo Cuadrado, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios.

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios | @MillosFCoficial

Se presentó oficialmente a Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador de Millonarios. El histórico jugador de la Selección Colombia puso punto final a su tiempo en el fútbol europeo y volvió al Fútbol Profesional Colombiano. A sus 38 años vestirá su segunda camiseta en el balompié ‘tricolor’.

Este miércoles 16 de septiembre, el ex jugador del Pisa de Italia se visitó por primera vez con la camiseta de Millonarios y conoció a sus nuevos compañeros. A pesar de que no fue parte del entrenamiento, el mismo futbolista reveló que deberá pagar dos fechas de suspensión por haber sido expulsado en la Copa Italia con roja directa.

Dicho esto, el nuevo fichaje del equipo ‘embajador’ se perderá los partidos ante Boyacá Chicó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Así entonces, el debut de Juan Guillermo Cuadrado estaría pactado para el 29 de septiembre ante nada más y nada menos que el Deportivo Independiente Medellín.

Juan Guillermo Cuadrado en rueda de prensa

¿Cómo se siente con este llegada a Millonarios y el regreso al Fútbol Profesional Colombiano?

“Muy feliz de poder llegar a una institución tan grande en Colombia. Es muy importante cuando te hablan y te demuestran ese afecto de que te quieren y quieren contar contigo. Así que con mi familia tomamos la decisión de volver a Colombia. Estoy muy feliz de llegar a la capital y vestirme como un embajador más” señaló Juan Guillermo Cuadrado.

¿Por qué escogió Millonarios?

“Obviamente por respeto al Medellín, siempre dije que ellos iban a tener la primera opción. Me dijeron que tenía que esperar a que terminará el periodo de transferencias y yo necesitaba tomar una decisión. Luego me comentaron que ellos ya habían hecho un esfuerzo muy grande por Juanfer y que ahorita no podían. Nunca me hicieron una oferta real. En tres días tome la decisión de venir a Millonarios, un club que me ha demostrado que en serio me quieren” argumentó Juan Guillermo Cuadrado.

¿Cómo llega físicamente Juan Guillermo Cuadrado?

“Yo me siento muy bien. Venía entrenando, pero cuando ya se iba agotando el tiempo tuve que viajar a Europa para saber que iba a pasar y allá si no pude estar en campo. Ahora, nos acabamos de enterar de una mala noticia. Yo fui expulsado por la Copa Italia con roja directa y tengo que pagar sanción de dos jornadas” confirmó el mundialista con la Selección Colombia hace unos años.

¿Qué otras ofertas tenía Juan Guillermo Cuadrado?

“Si no aparecía Millonarios no se que hubiera pasado. Tenía una oferta, pero tenía que esperar y por eso tomamos la decisión de abrir el mercado de Colombia. Medellín tenía la primera opción, pero al final no se dio. Después el presidente se puso en contacto con mi representante y ahí fue fácil tomar la decisión” reveló el extremo derecho.

¿Todavía sueña con ser parte de la Selección Colombia?

“Hace rato estoy retirado de la Selección Colombia, hace rato no voy (entre risas). Quiero estar bien con Millonarios, claramente pongo sueños y metas, pero vamos a ir viendo que nos depara el destino” comentó el extremo derecho.

¿Qué viene a aportar Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios?

“Claramente me pongo a disposición de lo que tenga pensado el cuerpo técnico. Pero soy consciente que en esta etapa tengo mucha experiencia para transmitir tanto dentro como fuera del terreno de juego. Después de haber jugado tanto tiempo afuera se como manejar diferentes situaciones dentro y afuera del camerino. Sé que ya con 38 años no tengo la misma velocidad de antes, así que entre menos recorridos largos pueda hacer y tenga la posibilidad de estar más cerca del arco podría ser más desequilibrante” afirmó el ex jugador del Pisa de Italia.

¿Habló con Radamel Falcao García ante de llegar a Millonarios?

“Me felicitó. me dijo: “oye juancito como vas a ir en estos momentos, si yo ya no estoy”. Yo le dije que se pusiera a punto que aquí lo quieren y tiene las puertas abiertas. Que aquí lo espero” sentenció Juan Guillermo Cuadrado.

Te puede interesar: