Luan Garcia compara a la Liga MX con Brasil y Argentina, además respalda a la Hormiga González rumbo a Europa

El defensor brasileño habló del hambre de Toluca, defendió el nivel de la Liga MX y deseó éxito a Armando González en su camino hacia Europa

Luan cuestiona el poco reconocimiento a la Liga MX. Imago 7

El defensa brasileño Luan Garcia habló en exclusiva para Claro Sports en un evento de New Balance del hambre competitiva que mantiene al bicampeón en la pelea por la Liga MX, del nivel que ha encontrado en el fútbol mexicano y también del futuro de Armando ‘La Hormiga’ González, quien apunta a continuar su carrera en Europa.

Después de los éxitos recientes del Toluca, Luan aseguró que el vestidor mantiene intacta la ambición. Para el zaguero, pertenecer a una institución como la escarlata obliga a competir constantemente por los primeros lugares y evita cualquier sensación de conformismo.

“Sí, obvio, sabemos al equipo que pertenecemos y es lo que nos mueve a ganar. A mí me encanta el fútbol, a mí me encanta competir, a mí me encanta saber que estamos peleando por algo y es eso: la competencia interna, la exigencia del club, lo que te propone el club. Entonces, sabemos de la grandeza del club Toluca y nosotros tenemos que dar lo mejor para poner al club en el más alto nivel”, explicó.

El brasileño considera que los resultados no pueden atribuirse únicamente a Antonio Mohamed o a determinadas individualidades. La fórmula, desde su perspectiva, pasa por una combinación de cuerpo técnico, jugadores y la competencia interna que existe diariamente.

“Para mí es una suma, el conjunto de todos: del equipo, del entrenador, de los jugadores, de que todos tengan mucha hambre. Vivimos de eso, vivimos de competir y a nosotros nos encanta dar alegrías a la afición. Entonces, para mí es un conjunto de todos, una suma”, aseguró.

Luan Garcia compara a la Liga MX con Brasil y Argentina

Luan fue cuestionado sobre el nivel de la Liga MX después de haber desarrollado buena parte de su carrera en Brasil. El defensor no dudó en colocar al campeonato mexicano entre los torneos más competitivos de la región. “A mí me encanta la liga, a mí me encanta el club que es el Toluca, me encanta el país. Ustedes son muy buena gente, me siento muy en casa acá, a gusto, y de verdad para mí la liga está en un nivel altísimo”, señaló.

Luan incluso lanzó una propuesta para dimensionar dónde se encuentra actualmente el fútbol mexicano respecto a Brasil y Argentina. “Tenía muchas ganas de que se hiciera una competencia de los cinco primeros de la liga mexicana, de la liga brasileña y de la liga argentina, a ver qué onda, a ver qué sale. Y seguro estoy de que los de la liga mexicana iban a pelear para salir campeones porque está a un nivel muy bueno, muy grande y a mí me encanta”, afirmó.

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El defensa también considera que uno de los principales problemas de la Liga MX es la falta de proyección internacional. Desde su perspectiva, existe talento suficiente para que el campeonato tenga mayor reconocimiento fuera del país. “Por otro lado, me molesta un poco porque se habla muy poco del fútbol mexicano y para mí se tiene que hablar más. Las personas del mundo tienen que ver lo que hay acá y de verdad hay mucho talento, mucha competencia y es una liga muy buena de jugar”, explicó.

Su experiencia en Brasil le permite establecer una comparación directa. Para Luan, las diferencias entre ambos campeonatos no son tan grandes como podría pensarse desde fuera. “Yo vengo de toda mi vida de jugar en Brasil y de verdad para mí está ahí. Están las dos ligas iguales, el nivel es muy bueno, pero para mí lo que falta es saber cómo pasar eso para adelante; el próximo paso para que el mundo vea lo que pasa en el fútbol mexicano”, agregó.

Luan Garcia le desea éxito a la ‘Hormiga’ González

La entrevista también abordó el futuro de Armando ‘La Hormiga’ González, quien está cerca de dar el salto al fútbol europeo. Luan tuvo anteriormente un roce con el atacante dentro del terreno de juego, pero dejó ese episodio en el pasado y prefirió destacar sus condiciones.

“Sin duda, sin dudas es un chico muy bueno y ya venía haciendo muy bien las cosas en su equipo, se fue a la selección, fue al mundial”, explicó.

El defensor recordó además una experiencia que le permitió dimensionar el respaldo que González ha construido entre los aficionados mexicanos. Luan acudió al partido entre México y Portugal para observar a Paulinho y ahí pudo escuchar cómo la tribuna pedía el ingreso de la ‘Hormiga’.

“Yo fui a mirar un partido de México contra Portugal para ver jugar a Paulinho, que me invitó, y vi cómo la afición de México lo pedía para meterlo en la cancha”, recordó.

Más allá de la rivalidad que pueda existir dentro de la Liga MX, el brasileño respaldó la posibilidad de que González continúe su carrera en Europa y pueda convertirse en otro representante del fútbol mexicano fuera del país. “Le deseo los mejores éxitos, que le vaya muy bien en Europa y que pueda llevar el nombre de México a todo el mundo”, agregó.

“Ponerse la playera de Toluca te obliga a ganar”

La exigencia también se traslada a la Leagues Cup y al resto de los torneos que Toluca afrontará durante la temporada. Luan dejó claro que el equipo no pretende participar únicamente para competir, sino para conquistar cada título disponible. “Sin dudas, solo el hecho de ponerse la playera de Toluca te obliga a ganar. Entonces nosotros sí la queremos, como los otros torneos que vienen en el año, en el semestre, y vamos a hacer todo para que podamos lograrlo”, afirmó.

Para el brasileño, esa mentalidad forma parte de la identidad que actualmente tiene el plantel. Los títulos recientes no modifican el objetivo, sino que incrementan la responsabilidad de sostener al club en los primeros planos.

Las palabras de Luan reflejan la mirada de un futbolista que conoce de primera mano el fútbol brasileño y que, después de su experiencia en México, considera que la Liga MX cuenta con nivel suficiente para competir contra las principales potencias de Sudamérica. Al mismo tiempo, el defensor mantiene la exigencia interna en Toluca y celebra que jugadores mexicanos como la ‘Hormiga’ González tengan la posibilidad de probarse en el extranjero.

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