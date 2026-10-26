De la frustración al reencuentro: Pablo Peirano se vuelve a ver con Santa Fe en El Campín

El uruguayo salió del ‘Primer Campeón’, tras quedar eliminado en la fase 2 previa de la Copa Sudamericana en el 2025.

Pablo Peirano final Santa Fe Vs. Bucaramanga/ Vizzor.

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga se ven las caras este lunes 26 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en el marco de la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-II. Un duelo que promete goles ye mociones en Bogotá, ya que ambos equipos son 6° y 5° respectivamente, con los mismos puntos y los separa solamente 2 goles en la diferencia.

Sin embargo más allá de todo el contexto futbolístico hay un tinte especial que arropa a este duelo entre ‘Cardenales’ y ‘Leopardos’ en el ‘Coloso de la 57’. Se trata de Pablo Peirano, hoy técnico del elenco santandereano, pero que tiene una larga historia con el capitalino que incluye finales ganadas, pero también perdidas.

La historia de Pablo Peirano en Santa Fe

El estratega uruguayo arribó al cuadro ‘Cardenal’ en el 2015, cuando era asistente técnico de Gerardo Pelusso en aquel equipo que logró la gloria continental en la Copa Sudamericana, cuando vencieron a Huracán en cobros desde el punto penal 3-1 el 09 de diciembre en el Estadio El Campín, hito que ningún otro equipo colombiano ha podido igualar.

Para octubre del 2023 y tras varios años ya como director técnico oficial, tras su paso por Racing Club de Uruguay, Danubio F.C de Uruguay, CA Mannucci del Perú y Cusco F.C del vecino país, llegó la oportunidad de volver al ‘León’ para marcar su propia historia, eso sí, recomendado por parte del profesor Pelusso a la directiva ‘Cardenal’.

Pues bien, tras un 2023 que terminó tormentoso para Santa Fe, porque quedó eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana y no clasificó a ninguno de los cuadrangulares de Liga, la verdadera historia de Peirano en el ‘León’ se empezó a escribir en el 2024, tras varias salidas y refuerzos que le dieron una mano al equipo, algo que necesitaba urgentemente.

El equipo con chapa para ganar la décima estrella de Santa Fe

Ese equipo que mantuvo a jugadores como Hugo Rodallega y que sumó la experiencia de Daniel Torres hizo épicas como la victoria en Valledupar con 9 jugadores sobre Alianza y llegó a la final ante Atlético Bucaramanga, precisamente el nuevo club del profesor Peirano. A pesar de tener chapa de campeón no pudo conquistar la anhelada décima estrella y por el contrario el ‘Leopardo’ festejó su primer título de la historia.

Meses después se hizo insostenible su instancia en el ‘Primer Campeón’, ya que fracasó en la fase 2 previa de la Copa Sudamericana al quedar eliminado a manos de Iquique de Chile en el Estadio de Techo y tuvo que dar un paso al costado, ya que el equipo quedó sin competición internacional en esa temporada.

Después de haber superado una larga sanción de varias fechas sin poder estar en el banquillo del Atlético Bucaramanga por hechos ocurridos ante Deportivo Cali en el Palmaseca, Pablo Peirano está listo para volver a encontrarse con varios de los jugadores que dirigió en aquella época en la que se ilusionó con conquistar su primer título en el fútbol colombiano.

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