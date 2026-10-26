Regresa una de las joyas de Xolos: Gilberto Mora ya trabaja con el primer equipo, ¿apunta al duelo ante América?

Sergio Almaguer confirmó que el juvenil ya trabaja con el primer equipo, aunque su regreso dependerá de cómo responda en los entrenamientos

Gilberto Mora está listo y podría volver muy pronto. Imago 7

Xolos atraviesa un momento favorable después de conseguir una contundente victoria 4-1 sobre Santos en el cierre de la jornada 14 del torneo Apertura 2026, pero el resultado no fue la única noticia positiva para el conjunto fronterizo. Sergio Almaguer, auxiliar del técnico uruguayo Sebastián Abreu, quien no estuvo presente en el partido al cumplir con su partido de suspención tras ser expulsado ante Toluca; confirmó que Gilberto Mora ya trabaja con el primer equipo y se acerca su regreso a las canchas.

Almaguer explicó que el juvenil lleva varios días entrenando con el plantel y que su reincorporación se realizará de manera gradual. Aunque todavía no existe una fecha definida para su regreso a los partidos, el cuerpo técnico espera que pueda tener participación en alguno de los próximos encuentros.

“Gil Mora ya viene trabajando desde hace unos días con nosotros, con el primer equipo, y paulatinamente lo vamos llevando”, explicó Almaguer en conferencia de presna. El auxiliar señaló que la decisión dependerá de cómo responda el futbolista después de cada entrenamiento, aunque confirmó que actualmente trabaja al cien por ciento y el siguiente duelo que tendrán será a media semana ante las Águilas del América en duelo pendiente de la jornada 7.

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“Seguramente en los partidos siguientes estará en algún momento, no sé exactamente cuándo porque dependerá de cómo se sienta después de cada entrenamiento, pero ya está entrenando al 100% y todos lo necesitamos”, añadió.

Gilberto Mora se acerca a su regreso

La presencia de Mora representa una alternativa más para Xolos en el cierre del Apertura 2026. Almaguer evitó establecer una fecha concreta para su regreso, pero dejó claro que el futbolista ya dio el paso de reincorporarse al trabajo con el primer equipo.

Para Almaguer, contar nuevamente con Mora forma parte de la necesidad de tener a disposición a todo el plantel. Xolos necesita recuperar a sus jugadores para afrontar el tramo final del torneo y mantener la dinámica que ha mostrado en sus últimos encuentros.

Unión y confianza, las claves del cambio

Además del regreso de Mora, Almaguer explicó qué permitió a Xolos cambiar la dinámica después de una racha de resultados negativos. Para el auxiliar, la unión dentro del grupo y la confianza en los futbolistas fueron fundamentales.

“La clave fue la unión. La gestión también, en este caso del entrenador Sebastián, el dar confianza y lanzar a la cancha en Toluca a seis jugadores que no venían participando normalmente de inicio”, explicó.

Almaguer consideró que darle oportunidades a futbolistas que habían tenido menos participación permitió fortalecer al plantel. La respuesta de esos jugadores en el partido ante Toluca terminó generando un efecto positivo para todo el grupo. “Eso y darles la confianza, sin duda, enriquece al plantel”, señaló.

La rotación fortalece a Xolos

Almaguer explicó que la rotación no solo permitió modificar algunas piezas, sino también ampliar las alternativas del cuerpo técnico. Después de que varios futbolistas respondieran ante Toluca, aquellos que habitualmente tenían mayor participación pudieron reincorporarse al equipo con mayor confianza.

El auxiliar destacó que contar con jugadores que acumulan minutos permite disponer de más opciones durante los partidos. Tener futbolistas con ritmo y confianza en la banca le da al cuerpo técnico más alternativas para afrontar los cierres de los encuentros, de acuerdo con su análisis.

“Te da confianza también como cuerpo técnico porque tienes en la banca ya con qué terminar y tener jugadores con más confianza y más tiempo de juego”, explicó Almaguer.

Para el auxiliar, esa dinámica, sumada al trabajo realizado durante las últimas semanas, ayudó a que Xolos recuperara buenas sensaciones y pudiera trasladarlas al marcador frente a Santos.

Xolos quiere mantener la nueva dinámica

Almaguer también destacó la importancia de tener mayor control de la pelota. Para el auxiliar, mantener la posesión permite defender mejor y reducir las oportunidades del rival, además de generar más posibilidades para el propio equipo. “Se defiende mejor con la pelota en nuestro poder, le quitas opciones de gol al rival y podemos nosotros sí concretar”, explicó.

La goleada ante Santos representa así un paso importante para Xolos, pero el cuerpo técnico sabe que todavía necesita mantener la regularidad. La recuperación de Gilberto Mora y la respuesta de los jugadores que recibieron oportunidades amplían las alternativas para el cierre del torneo.

Xolos recuperó confianza, encontró respuestas en su plantel y ahora espera sumar nuevamente a Gilberto Mora, quien ya trabaja al cien por ciento con el primer equipo y podría reaparecer en alguno de los próximos partidos, siempre que su evolución durante los entrenamientos lo permita.