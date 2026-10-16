MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién fue el eliminado de este 16 de octubre?
MasterChef Celebrity Colombia vivirá una nueva eliminación este viernes. Conoce qué pasó en el reto de salvación y qué les espera a los participantes.
El reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia de este jueves 15 de octubre estuvo marcado por un momento de tensión entre Pautips y Tuto Patiño, luego de que un error durante la preparación de una receta provocara un desacuerdo entre los participantes al presentar su plato ante los jurados. La prueba puso a prueba la comunicación y la coordinación de los equipos, en una dinámica en la que los capitanes debían guiar a sus compañeros sin ver lo que ocurría en la cocina. Ahora, la competencia entra en un momento decisivo, pues este viernes 16 de octubre se conocerá un nuevo eliminado del reality.
¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2026, hoy 16 de octubre?
Después de una jornada sin eliminación el pasado lunes, MasterChef Celebrity Colombia se prepara para vivir un nuevo capítulo decisivo este viernes 16 de octubre. Tras el reto de salvación de este jueves, los participantes volverán a enfrentarse a la presión de la cocina, pues uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia y poner fin a su camino en el reality.
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Masterchef Colombia 2026: lista de todos los eliminados
- Hugo Gómez
- Angélica Blandón
- Diana Mina
- Lina Tejeiro
- Luisa Vergara ‘Lui’
- Iván Marín
- Milena López
- Sebastián Vega ‘Sebas’
- Virginia Lizcano
- Tavo Bernate
- Víctor Tarazona
- Martica Restrepo
Cómo ver Masterchef Celebrity Colombia por televisión y streaming
Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.