Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Verdolaga’ y los ‘Tiburones’ vuelven a encontrarse tras disputar la gran final del semestre pasado en Liga.

Atlético Nacional vs Junior: posibles nóminas | Claro Sports

Inicia otro capítulo de uno de los duelos más apasionantes actualmente en Colombia. Atlético Nacional y Junior, los dos últimos finalistas del campeonato, se verán las caras en el Atanasio Girardot el próximo miércoles 30 de septiembre. El duelo estaba pendiente por la tercera jornada del certamen liguero.

Los ‘Verdolagas’ vienen de igualar frente a Millonarios en el clásico hace una semana, sufriendo varias bajas tanto por lesiones como en selección nacional. Del otro lado, los ‘Tiburones’ vencieron a Independiente Medellín y aún hacen cuentas para lograr la clasificación. Esto es lo que debe saber rumbo al apasionante juego en territorio paisa.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín; Elías Cabrera, Marlos Moreno, Ian Poveda y Kevin Parra. DT: Lucas González.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Déiber Caicedo, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Nacional vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, reprogramado por la tercera fecha, tendrá su pitazo inicial este miércoles 30 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) en el Atanasio Girardot. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del juego, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del partido.

Últimos partidos de Atlético Nacional

26.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Chapecoense | Amistoso.

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios | Fecha 12.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

Últimos partidos de Junior

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín | Fecha 12.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.

12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

29.08.2026 | Junior 1-1 Independiente Santa Fe | Fecha 8.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Camilo Sánchez (Bogotá).

Camilo Sánchez (Bogotá). Cuarto árbitro: Ferney Ossa (Antioquia).

Ferney Ossa (Antioquia). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

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