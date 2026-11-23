Los exjugadores revelaron a Claro Sports su deseo en la fase final, algo que es posible por la posición de los dos clubes más importantes de México

Se definió la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde Chivas terminó como líder de la competencia después de vencer a Cruz Azul, que es segundo de la clasificación. Lo que llama la atención es que el América terminó en el tercer lugar, por lo que se podría pensar en que existe la posibilidad que se dé un Clásico Nacional en la final del fútbol mexicano. Un hecho que incluso las leyendas de ambos equipos desean.

Una hipotética pelea por el título entre el Guadalajara y Las Águilas no solamente pondría en juego un campeonato, también enfrentaría a dos de las instituciones con mayor historia del balompié nacional. Un encuentro que despertaría la ilusión de algunas figuras que defendieron ambas camisetas, como Oribe Peralta, Ramón Morales, Joel ‘Tiburón’ Sánchez y Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez, quienes coincidieron en que sería un enfrentamiento con un significado especial.

Las leyendas del Rebaño y los Azulcremas revelaron para Claro Sports su deseo de presenciar una final entre los dos equipos, especialmente en una temporada donde el Rebaño Sagrado busca terminar con una sequía de títulos que se remonta al Clausura 2017. El conjunto rojiblanco pretende recuperar el protagonismo en la Liga MX, mientras que los azulcremas mantienen sus aspiraciones de conquistar un nuevo campeonato. Lo que sin duda le daría a los aficionados un plus para este enfrentamiento soñado.

Desde diferentes perspectivas, Oribe Peralta, Ramón Morales, Joel Sánchez y el Maza Rodríguez consideran que un Clásico Nacional en la final sería uno de los grandes acontecimientos del Apertura 2026. Algunos esperan que Chivas consiga finalmente levantar el trofeo, otros destacan el impacto que tendría el enfrentamiento en todo México y hay quienes, después de haber defendido ambas camisetas, prefieren no elegir un favorito en una posible batalla por el campeonato.

Oribe Peralta considera que una final entre Chivas y América paralizará al país

Oribe Peralta conoce lo que significa representar tanto al América como a Chivas, dos instituciones que marcaron diferentes etapas de su trayectoria profesional. Por esa razón, el exdelantero de la Selección Mexicana considera que una final entre ambos equipos despertaría un interés especial entre los aficionados del fútbol nacional, independientemente de cuál de los dos consiga levantar el trofeo del Apertura 2026.

“Paralizaría a todo el país”, aseguró Oribe Peralta al ser cuestionado sobre la posibilidad de un Clásico Nacional en la final del campeonato mexicano. El exfutbolista también destacó el atractivo deportivo que tendría el enfrentamiento, aunque dejó claro que su deseo es que los finalistas lleguen por sus propios méritos. “Sería una final muy atractiva. Esperemos que se dé con los dos mejores equipos que estén jugando”, sentenció.

Ramón Morales cree que un Clásico Nacional en la final sería motivo de felicidad

Para Ramón Morales, uno de los referentes históricos de Chivas, conquistar el Apertura 2026 representaría terminar con una sequía de casi una década sin títulos de Liga MX. El Guadalajara no levanta el campeonato desde el Clausura 2017 y el exmediocampista rojiblanco considera que existe una oportunidad para que el equipo vuelva a colocarse en lo más alto del fútbol mexicano. Una final contra el América, además, le daría un significado especial a esa posibilidad.

“Lo digo con respeto para otros equipos, pero son equipos que tienen mucho estatus. Que una final se pudiera dar y ser una revancha. Son dos equipos con gran historia, como Cruz Azul y Toluca”, expresó Morales, quien también compartió su deseo de ver al Guadalajara cumplir el objetivo. “Ojalá Chivas y los jugadores puedan encontrar ese sueño. Todos los aficionados estaríamos agradecidos”, aseguró, convencido de que una final de esta magnitud despertaría la felicidad de miles de seguidores rojiblancos.

Clásico Nacional, un condimento extra en la final para el Tiburón Sánchez

Joel ‘Tiburón’ Sánchez considera que Chivas ya no puede conformarse únicamente con ganar partidos importantes o clasificar a la Liguilla, sino que debe volver a conquistar campeonatos. En entrevista para Claro Sports en W Radio, el viernes 20 de noviembre, el exdefensor rojiblanco señaló que la institución atraviesa una etapa que exige resultados de mayor trascendencia. “El equipo ya está para otras exigencias. Ya es urgente”, declaró. “Disfruto cuando la gente celebra resultados, Clásicos y Liguillas, pero quiero un campeonato. Ojalá este pueda ser el año porque Chivas está en otro estatus”, agregó, al destacar la presencia de jugadores como Camberos, Sandoval, Campillo y Ledezma, quienes han sido considerados para la Selección Mexicana.

Al hablar sobre una posible final contra las Águilas, el Tiburón Sánchez reconoció que enfrentar al América por el campeonato sería un ingrediente adicional para una generación de Chivas que busca terminar con la sequía de títulos. “Me gustaría mucho una final Chivas contra quien sea. América es un plus, un condimento que muchos quisieran ver y me incluyo“, afirmó. También reconoció el trabajo institucional del conjunto azulcrema: “América es un equipo que está trabajando bien de unos años atrás, con buena gestión de Santiago Baños. Normalmente es candidato al título. Chivas, después de un tiempo que había flaqueado en cuanto a la candidatura, ahora está en buen momento y esperamos se pueda coronar”.

Maza Rodríguez quiere un Clásico en la final… pero sin apoyar a ninguno

Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez tendría el corazón dividido en una hipotética final entre Chivas y América, debido a que consiguió ser campeón con ambas instituciones durante su trayectoria profesional. Antes del partido de leyendas frente al Atlético de Madrid, programado para el 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, el exdefensor de la Selección Mexicana explicó que disfrutaría el enfrentamiento sin inclinarse por ninguno de los dos equipos. “Viví grandes momentos con los dos equipos”, recordó Rodríguez, quien reconoció que su historia personal con ambas instituciones le impide escoger un favorito.

“Una final así la disfrutaría, simplemente la disfrutaría y sí, sí creo que iría dividido”, aseguró el Maza, quien también reconoció los cuestionamientos que recibió por haber vestido las camisetas de los dos máximos rivales. “A veces por ahí me han dicho Judas”, confesó el exfutbolista, aunque defendió su trayectoria y los títulos que consiguió en ambas instituciones. Su postura resume el sentimiento que despierta la posibilidad de un nuevo Clásico Nacional por el campeonato: una final que enfrentaría dos historias, dos aficiones y dos aspiraciones de gloria, mientras las leyendas del fútbol mexicano esperan que Chivas y América puedan encontrarse en el último partido del Apertura 2026.