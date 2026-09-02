¡Helinho en el ojo del huracán! Turco Mohamed confirma que jugará ante León pese a los rumores de Rusia

Los Diablos Rojos llegan a la semifinal con el objetivo de superar a La Fiera y mantenerse en la pelea por el título de la Leagues Cup 2026

Toluca se prepara para disputar una de las pruebas más importantes de su temporada. Los Diablos Rojos enfrentarán a León en las semifinales de la Leagues Cup 2026, un partido que Antonio ‘Turco’ Mohamed espera afrontar con concentración ante un rival que atraviesa un buen momento.

El técnico argentino señaló que el conjunto esmeralda representa un desafío por su funcionamiento colectivo y las condiciones individuales de sus futbolistas. Para Mohamed, la clave estará en ejecutar de manera correcta el plan diseñado para el encuentro.

“Va a ser un partido de un alto grado de dificultad. León está pasando por un gran momento, tanto individual como colectivamente. Tenemos que estar muy aplicados y hacer un buen plan de partido para poder superarlos”, explicó en conferencia de prensa.

Mohamed confirma que Helinho jugará ante León

Uno de los temas que rodean al conjunto escarlata es el futuro de Helinho, quien ha sido relacionado con una posible salida al fútbol de Rusia. Mohamed confirmó que el brasileño está contemplado para la semifinal ante León, aunque dejó cualquier decisión sobre su futuro en manos de la directiva.

“Para mañana está. Después, más adelante, ya es un tema de la directiva. Pero para mañana está al 100% con nosotros y Helinho está muy comprometido con el club”, explicó el entrenador.

De esta manera, Helinho está disponible para uno de los partidos más importantes del semestre, mientras continúan las versiones sobre su futuro.

Mohamed identifica la clave para superar a León

El entrenador de Toluca recordó que el conjunto mexicano llega a esta instancia después de que en la edición anterior ningún representante de la Liga MX alcanzara las semifinales. Por ello, consideró que su equipo deberá prestar especial atención a las transiciones del rival.

“Lo que tenemos que hacer es defender muy bien los duelos y entender cómo evitar las transiciones del rival, que son muy fuertes. Creo que esa va a ser la clave del partido: tratar de minimizar al rival para que no pueda sacar su potencial”, señaló.

Por su parte, Federico Viñas coincidió en que será un encuentro complicado debido al conocimiento que existe entre ambos equipos por sus enfrentamientos en la Liga MX. El delantero aseguró que Toluca cuenta con las herramientas necesarias para competir por el boleto a la final. “Va a ser un partido muy duro y lo enfrentamos con la responsabilidad que se merece”, comentó el atacante.

Viñas reconoce su proceso de adaptación en Toluca

El delantero uruguayo también habló sobre su regreso al fútbol mexicano y su incorporación al proyecto de los Diablos Rojos. Viñas reconoció que tuvo algunas dificultades para adaptarse a la altura, pero aseguró que ya se encuentra en buenas condiciones. “Estoy muy contento de volver al fútbol mexicano. La verdad, como lo dije, vengo con humildad, con ganas de trabajar y de seguir creciendo”, explicó.

Viñas también señaló que Toluca es un equipo acostumbrado a disputar encuentros importantes y que su intención es aportar para mantener esa dinámica. “Este Toluca está para competir y ganar títulos”, afirmó.

Viñas no festejaría un gol ante León

El partido tendrá un significado particular para Federico Viñas debido a su pasado con León. El delantero reconoció el vínculo que mantiene con el club y aseguró que, si consigue marcar en la semifinal, evitaría celebrar por respeto a su antiguo equipo y a sus aficionados. “Si anoto gol, no festejaría por respeto, porque pasé un lindo momento en León y aprecio mucho a toda su gente. Creo que yo también me gané su cariño”, señaló.

En el aspecto físico, Viñas aseguró que tanto él como sus compañeros se encuentran en buenas condiciones pese a la cantidad de partidos y viajes acumulados durante las últimas semanas.

Toluca quiere llegar a otra final

Mohamed reconoció que la carga de encuentros representa un desafío, pero consideró que el plantel está preparado para responder. Toluca cuenta con dos días más de recuperación que León y el técnico espera aprovechar esa ventaja. “El equipo está muy bien. Tenemos jugadores muy fuertes tanto en la parte física como en la mental. Para mañana vamos a estar todos recuperados”, explicó.

El argentino también dejó claro que la posibilidad de disputar otra final funciona como motivación para el plantel. “A nosotros nos motiva mucho el poder estar en otra final; al tener ese pensamiento, sacamos fuerzas. Este equipo siempre saca un extra y mañana tiene que ser ese día”, afirmó.

Toluca buscará superar a León y avanzar a la definición de la Leagues Cup 2026. Mohamed y Viñas coincidieron en que el objetivo es competir por el título, mientras los Diablos Rojos afrontan la semifinal con la intención de mantenerse en la pelea por otro campeonato.

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