¿Se le puede quitar la administración de El Campín a Sencia? El IDRD responde

El IDRD realizó una rueda de prensa para dar su posición acerca de la situación de El Campín y la administración de Sencia.

Nemesio Camacho El Campín, IDRD | Vizzor

El Fútbol Profesional Colombia se ha visto completamente afectado por temas extra deportivos en este segundo semestre del 2026. Si no son actos de violencia, es el mal estado de los diferentes estadio del territorio colombiano. Un ítem que es altamente comandado por Sencia y su administración del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ahora bien, el IDRD tampoco ha sido ajeno a la deplorable situación del ‘coloso’ de la 57 y se ha pronunciado al respecto con una rueda de prensa este miércoles 14 de octubre. Allí, lo que primero se sentenció fue que el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá invitó a Sencia para que hiciera parte de esa atención a medios, pero el ente privado no se hizo presente.

¿Es posible que Sencia deje de administrar El Campín?

Este fue una de los interrogantes que más énfasis tuvo en la rueda de prensa del IDRD. A lo que Daniel García, director de la institución, respondió. “Tendría que haber una serie de incumplimientos y se aplicaría lo estipulado en la ley de contratación estatal. De esa manera se aplicaría una caducidad, los mecanismos están en la ley. Pero estamos con el tema del posible incumplimiento alrededor de las condiciones de la grama del estadio”.

¿Por qué está respondiendo y dando la cara el IDRD y @SenciaBogota no está presente? ¿Se le puede quitar la administración del estadio a @SenciaBogota? Esto manifestó Daniel García director del IDRD https://t.co/KUAM4kCF0c — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 14, 2026

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¿Cuál es la posición del IDRD frente a la situación de Sencia con el Estadio Nemesio Camacho El Campín?

“Nuestra posición va a ser hacerle ese seguimiento y hacerle esa recomendación. Nosotros no podemos co-administrar con Sencia en sus relaciones comerciales, en lo que significa la administración del estadio, esto tiene acuerdos previos con la Dimayor en cuanto a fechas y demás. Pero si hacemos esa recomendación para que se evalué esa posibilidad de aplazar ese concierto (Fonseca el 24 de octubre)” afirmó el director del IDRD.

#Atención Entre 5 y 10 días se tardaría el restablecimiento de la cancha del estadio El Campín de Bogotá. Así las cosas, estaría en duda el partido entre Santa Fe y Jaguares en la capital. Asimismo, el director del IDRD, Daniel García, asegura que, si las condiciones de la grama no mejoran, le recomendaría a Sencia el aplazamiento o la cancelación de los conciertos programados para darle prioridad al fútbol. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 14, 2026

En ese orden de ideas, será entonces nada más cuestión de tiempo para ver como se recupera el gramado del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y si se alcanza a utilizar para la práctica deportiva antes de que se vuelva a utilizar el máximo escenario deportivo de los bogotanos para un nuevo concierto.

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