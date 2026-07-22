Clubes del Fútbol Colombiano se niegan a firmar nuevo contrato de televisión por repartición de derechos

Millonarios, Nacional, América y otros cinco clubes exigen revisar el reparto de los ingresos por televisión del FPC. Conozca los detalles de la propuesta y sus implicaciones.

Comunicado de ocho equipos del FPC | Chat GPT.

El Fútbol Profesional Colombiano volvió a sacudirse por un debate que promete marcar el futuro económico del campeonato. Ocho de los clubes más importantes del país hicieron pública una postura conjunta para pedir una reforma al modelo de distribución de los ingresos por derechos de televisión, al considerar que el sistema actual ya no responde a las necesidades de competitividad del torneo.

La posición fue revelada este 22 de julio de 2026 mediante un comunicado publicado por los ocho equipos, el primero fue Millonarios y respaldado por América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior y Once Caldas. En el documento, los equipos solicitan abrir una discusión técnica y participativa sobre la forma en la que se distribuyen los recursos generados por la transmisión del Fútbol Profesional Colombiano.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/adr31VpYk3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 22, 2026

Los clubes cuestionan el modelo actual

Los firmantes sostienen que el esquema vigente reparte los ingresos en partes iguales entre los clubes, sin considerar variables como el rendimiento deportivo, la inversión realizada por cada institución, el impacto comercial o el respaldo de sus hinchas. Según el comunicado, este modelo habría frenado el crecimiento del campeonato y limitado su capacidad para aumentar el valor de su principal producto: el espectáculo futbolístico.

Los equipos consideran que un nuevo sistema permitiría fortalecer la competitividad del fútbol colombiano, especialmente frente a ligas como las de Argentina, Brasil y México, cuyos clubes cuentan con presupuestos considerablemente superiores gracias, entre otros factores, a modelos de distribución de ingresos más amplios y diferenciados.

Una discusión que lleva varios meses

El debate no surgió de un día para otro. Desde febrero de este año ya circulaban versiones sobre el interés de estos ocho clubes por modificar el reparto de los derechos de televisión. Diversos reportes periodísticos señalaron entonces que la propuesta buscaba establecer una distribución que reconociera el peso deportivo y comercial de cada institución, con el objetivo de mejorar su capacidad para competir en torneos internacionales.

Incluso, análisis publicados en los últimos meses advirtieron que cualquier modificación tendría un impacto directo sobre la sostenibilidad financiera de los 36 clubes profesionales del país y podría redefinir el equilibrio económico del campeonato colombiano.

La advertencia sobre el nuevo contrato de televisión

Uno de los puntos más contundentes del comunicado tiene que ver con la negociación del próximo contrato de derechos de transmisión. Los ocho clubes aseguraron que, mientras no exista una discusión de fondo sobre el modelo de distribución, no cederán sus derechos intangibles y de imagen para la firma de un nuevo acuerdo televisivo del Fútbol Profesional Colombiano.

Aunque los clubes insisten en que la intención no es eliminar el principio de solidaridad entre las instituciones, sí plantean la posibilidad de adoptar un esquema mixto, similar al de otras ligas, que combine una parte igualitaria con criterios como el rendimiento deportivo y la audiencia generada. La propuesta abre un nuevo capítulo en el fútbol colombiano y anticipa una negociación que podría transformar la estructura económica del campeonato en los próximos años.

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