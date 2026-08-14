Leonardo Castro no se olvida de Pereira: una linda iniciativa para llevar ayuda a los afectados por el terremoto

El delantero de Millonarios no se olvida de una ciudad que lo acogió por varios años y quiere retribuirle algo en este duro momento.

Leonardo Castro punto de acopio | Capturas de pantalla @leonardocastrol23

La emergencia por el terremoto en Colombia sigue activa y muchos jugadores del rentado local están activos ayudando a los distintos departamentos y ciudades afectadas por ese movimiento telúrico. Mientras el FPC regresa, los futbolistas muestran su lado humano en estos tiempos de dificultad para miles de personas.

Recordemos que la Dimayor decidió posponer la actividad oficial, esto en un acto de solidaridad por todo lo que viene sucediendo. Digamos que eso también le da algo de tiempo a los distintos actores de nuestro fútbol para colaborar con esta causa y también incentivar a que los hinchas de los clubes donde juegan se unan.

Es el caso de Leonardo Castro, delantero de Millonarios, quien junto a su esposa, Daniela Múnera, abrieron un punto de acopio para llevar donaciones a la ciudad de Pereira. Hace unos años el atacante vivió allí y en el ‘Grande Matecaña’ fue campeón de una Liga BetPlay, lo que hace que le tenga afecto a esa zona del país y en estos momentos no es indiferente.

Así puede ayudar a Leonardo Castro en su iniciativa

Desde el pasado jueves 13 de agosto tanto el futbolista como su pareja hicieron sus respectivas donaciones. De a poco las personas se han unido a la causa de ‘Leo’ y gracias a esa ayuda se ha podido recibir un gran aporte humanitario. Lo que más se necesita es agua, medicamentos que no estén vencidos, almohadas, alimentos no perecederos, linternas, guantes, tapabocas y en general cualquier producto de higiene personal.

El centro de acopio al cual puede hacer llegar su ayuda está ubicado en la calle 17A # 69B – 74, en los horario de 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m, en Bogotá. Hoy viernes 14 de agosto como tal es la segunda jornada de recolección, en la cual se espera que más personas den su granito de arena.

Segunda jornada recibiendo donaciones, Leo Castro y su esposa en el centro de acopio para enviar ayuda principalmente a la ciudad de Pereira.



📍𝑪𝒂𝒍𝒍𝒆 17 𝑨 # 69𝑩 – 74

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐

𝑭𝒐𝒏𝒕𝒊𝒃𝒐́𝒏

𝑩𝒐𝒈𝒐𝒕𝒂́



6:30am – 6pm pic.twitter.com/0GbcQIVmSI — Rafa Puentes (@Rafa_Puentes) August 14, 2026

Recuerde que hay muchos otros centros de acopio donde usted puede dar algún tipo de ayuda, sea de alguna iniciativa de un jugador o de entidades gubernamentales o fundaciones. También puede aportar como voluntario en esos puntos. Cualquier colaboración en estos momentos es bienvenida.

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