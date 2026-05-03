¡A todo o nada! 7 equipos por 2 cupos a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I

Este domingo 3 de mayo se volverán a vivir las emociones de la última fecha del todos contra todos del Fútbol Profesional Colombiano. Todos los detalles en Claro Sports.

Fecha Liga BetPlay 2026-I / Claro Sports.

Este domingo 3 de mayo se llevará a cabo la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I. Una fecha que se vive desde días atrás, por todo el tema de las cuentas que hacen los equipos que están con calculadora en mano esperando que se les dé el milagrito y peor aún, los que deben esperar ganar su compromiso y esperar otros resultados.

Partidos de este domingo 3 de mayo en la Liga BetPlay 2026-I:

03:30 p.m. | Independiente Medellín vs Águilas Doradas.

03:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Bucaramanga.

03:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá.

03:30 p.m. | Alianza vs Millonarios.

03:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Cali.

05:45 p.m. | Junior vs Deportivo Pasto.

05:45 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira.

Las calculadora de los 7 equipos para jugar los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I:

Internacional de Bogotá

Ganando: clasifica.

clasifica. Empatando: que Medellín y Cali empaten o pierdan.

que Medellín y Cali empaten o pierdan. Perdiendo: Cali, Medellín y Millonarios no sumen de a 3 ante Tolima, Águilas Doradas y Alianza.

Independiente Santa Fe

Ganando: clasifica.

clasifica. Empatado: que Medellín, Cali y Millonarios no sumen de a 3 en sus respectivos juegos.

Perdiendo: que Medellín, Cali y Millonarios no ganen y que Atlético Bucaramanga no pase del empate ante Fortaleza.

Deportivo Cali

Independiente Medellín

Ganando: que haya vencedor en El Campín entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá. Que el Cali no sume de a 3 ante Tolima en Ibagué o que no lo supere en la diferencia de gol.

que haya vencedor en El Campín entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá. Que el Cali no sume de a 3 ante Tolima en Ibagué o que no lo supere en la diferencia de gol. Empatando: que pierda Santa Fe en El Campín, Cali en Ibagué y Millonarios ante Alianza.

que pierda Santa Fe en El Campín, Cali en Ibagué y Millonarios ante Alianza. Perdiendo: eliminado.

Millonarios

Ganando: que Santa Fe, Medellín y Cali no ganen.

Empatando: que Santa Fe, Medellín y Cali pierdan.

que Santa Fe, Medellín y Cali pierdan. Perdiendo: eliminado.

Atlético Bucaramanga

Ganando: que Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín pierdan. Que Millonarios no pase del empate en Valledupar.

que Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín pierdan. Que Millonarios no pase del empate en Valledupar. Empatando: eliminado.

eliminado. Perdiendo: eliminado.

Águilas Doradas

Ganando: que Santa Fe pierda y superarlo en la diferencia de gol, parcialmente se encuentra 5 de ‘Los Leones’ y -6 del cuadro ‘Dorado’. Caso parecido con Medellín y Cali. Que Millonarios y Bucaramanga pierdan.

que Santa Fe pierda y superarlo en la diferencia de gol, parcialmente se encuentra 5 de ‘Los Leones’ y -6 del cuadro ‘Dorado’. Caso parecido con Medellín y Cali. Que Millonarios y Bucaramanga pierdan. Empatando: eliminado.

eliminado. Perdiendo: eliminado.

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