Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 1 al 3 de mayo de 2026

Repase cómo fue la actividad de los futbolistas de la ‘Tricolor’, en sus clubes, el reciente fin de semana.

Richard Ríos, jugador del Benfica | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

La Selección Colombia ya palpita lo que será el Mundial. Inicia mayo, el último mes de la cuenta regresiva para la cita más esperada por los futboleros y sin duda, los jugadores ya cargan con la presión y la prevención de caer en lesiones. Paralelo a esto, muchos siguen en la batalla por llevarse títulos en el cierre de la temporada con sus clubes.

A través de Claro Sports, consulte todos los detalles sobre cómo le fue a cada jugador en su equipo:

Arqueros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana. Camilo Vargas: jugó 90′ en la derrota 2-3 de Atlas ante Cruz Azul por los cuartos de ida de la Liga MX.

jugó 90′ en la derrota 2-3 de Atlas ante Cruz Azul por los cuartos de ida de la Liga MX. David Ospina: fue suplente en la caída 1-0 de Atlético Nacional sobre Once Caldas en la Liga BetPlay.

Defensores

Daniel Muñoz: jugó 45′ en la dura goleada del Crystal Palace a manos del Bournemouth en la Premier League.

jugó 45′ en la dura goleada del Crystal Palace a manos del Bournemouth en la Premier League. Dávinson Sánchez: disputó 90′ en la sorpresiva goleada en contra del Galatasaray sobre Samsunspor por la Liga de Turquía.

disputó 90′ en la sorpresiva goleada en contra del Galatasaray sobre Samsunspor por la Liga de Turquía. Déiver Machado: solo estuvo 25′ y se retiró por lesión muscular en la goleada 3-0 del Nantes ante el Marsella por la Ligue 1.

Jhon Lucumí : jugó 90′ en el pálido empate del Bologna por 0-0 frente a Cagliari por la Serie A.

: jugó 90′ en el pálido empate del Bologna por 0-0 frente a Cagliari por la Serie A. Johan Mojica: disputó todo el partido y asistió en la victoria 0-1 del Mallorca contra Girona por LaLiga.

disputó todo el partido y asistió en la victoria 0-1 del Mallorca contra Girona por LaLiga. Juan David Cabal: ausente por lesión muscular en el empate 1-1 de Juventus ante Hellas Verona por la Serie A.

ausente por lesión muscular en el empate 1-1 de Juventus ante Hellas Verona por la Serie A. Santiago Arias: estuvo 90′ en la caída 1-2 de Independiente a manos de San Lorenzo en la Liga Argentina.

estuvo 90′ en la caída 1-2 de Independiente a manos de San Lorenzo en la Liga Argentina. Yerson Mosquera: jugó 90′ en el empate 1-1 de Wolverhampton contra Sunderland por la Premier League.

Mediocampistas

Delanteros

Carlos Andrés Gómez: jugó 26′ en el empate 2-2 de Vasco Da Gama ante Flamengo por el Brasileirao.

jugó 26′ en el empate 2-2 de Vasco Da Gama ante Flamengo por el Brasileirao. Jáminton Campaz: no estuvo presente en el empate 1-1 de Rosario Central contra Tigre en la Liga Argentina.

no estuvo presente en el empate 1-1 de Rosario Central contra Tigre en la Liga Argentina. Jhon Córdoba: marcó gol y fue el héroe del Krasnodar en su visita al Akron Tolyatti con victoria 0-1 en Rusia.

Johan Carbonero: disputó 84′ en la victoria 2-0 del Inter de Porto Alegre contra Fluminense por el Brasileirao.

disputó 84′ en la victoria 2-0 del Inter de Porto Alegre contra Fluminense por el Brasileirao. Jorge Carrascal: suspendido y sin rodaje en la igualdad de Flamengo 2-2 ante Vasco Da Gama por el Brasileirao.

suspendido y sin rodaje en la igualdad de Flamengo 2-2 ante Vasco Da Gama por el Brasileirao. Luis Díaz: entró a los 45′ en el empate 3-3 del Bayern Munich ante el Heidenheim por la Bundesliga.

entró a los 45′ en el empate 3-3 del Bayern Munich ante el Heidenheim por la Bundesliga. Luis Javier Suárez: sin actividad el fin de semana.

sin actividad el fin de semana. Rafael Santos Borré: estuvo 21′ en la victoria 2-0 del Inter de Porto Alegre contra Fluminense por el Brasileirao.

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