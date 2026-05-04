Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 1 al 3 de mayo de 2026
Repase cómo fue la actividad de los futbolistas de la ‘Tricolor’, en sus clubes, el reciente fin de semana.
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La Selección Colombia ya palpita lo que será el Mundial. Inicia mayo, el último mes de la cuenta regresiva para la cita más esperada por los futboleros y sin duda, los jugadores ya cargan con la presión y la prevención de caer en lesiones. Paralelo a esto, muchos siguen en la batalla por llevarse títulos en el cierre de la temporada con sus clubes.
A través de Claro Sports, consulte todos los detalles sobre cómo le fue a cada jugador en su equipo:
Arqueros
- Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tuvo acción el fin de semana.
- Camilo Vargas: jugó 90′ en la derrota 2-3 de Atlas ante Cruz Azul por los cuartos de ida de la Liga MX.
- David Ospina: fue suplente en la caída 1-0 de Atlético Nacional sobre Once Caldas en la Liga BetPlay.
Defensores
- Daniel Muñoz: jugó 45′ en la dura goleada del Crystal Palace a manos del Bournemouth en la Premier League.
- Dávinson Sánchez: disputó 90′ en la sorpresiva goleada en contra del Galatasaray sobre Samsunspor por la Liga de Turquía.
- Déiver Machado: solo estuvo 25′ y se retiró por lesión muscular en la goleada 3-0 del Nantes ante el Marsella por la Ligue 1.
- Jhon Lucumí: jugó 90′ en el pálido empate del Bologna por 0-0 frente a Cagliari por la Serie A.
- Johan Mojica: disputó todo el partido y asistió en la victoria 0-1 del Mallorca contra Girona por LaLiga.
- Juan David Cabal: ausente por lesión muscular en el empate 1-1 de Juventus ante Hellas Verona por la Serie A.
- Santiago Arias: estuvo 90′ en la caída 1-2 de Independiente a manos de San Lorenzo en la Liga Argentina.
- Yerson Mosquera: jugó 90′ en el empate 1-1 de Wolverhampton contra Sunderland por la Premier League.
Mediocampistas
- Gustavo Puerta: disputó 90′ en la victoria 4-2 de Racing de Santander frente a Huesca por la Segunda División de España.
- James Rodríguez: crece la novela. Ausente por un tema médico en la victoria 2-3 del Minnesota United frente a Columbus Crew por la MLS.
- Jéfferson Lerma: jugó 90′ y hasta marcó autogol en la goleada 3-0 del Crystal Palace sobre Bournemouth en la Premier League
- Jhon Arias: titular y 90′ en el empate 1-1 de Palmeiras contra Santos en el Brasileirao.
- Juan Fernando Quintero: volvió al ruedo. Jugó 26′ en la caída de River Plate ante Atlético Tucumán por la Liga Argentina.
- Kevin Castaño: aún no aparece ni recibe la confianza en River Plate.
- Ríchard Ríos: figura del Benfica. Marcó gol en el empate 2-2 del Benfica ante Famalicao, pero su equipo perdió la disputa por el título.
Delanteros
- Carlos Andrés Gómez: jugó 26′ en el empate 2-2 de Vasco Da Gama ante Flamengo por el Brasileirao.
- Jáminton Campaz: no estuvo presente en el empate 1-1 de Rosario Central contra Tigre en la Liga Argentina.
- Jhon Córdoba: marcó gol y fue el héroe del Krasnodar en su visita al Akron Tolyatti con victoria 0-1 en Rusia.
- Johan Carbonero: disputó 84′ en la victoria 2-0 del Inter de Porto Alegre contra Fluminense por el Brasileirao.
- Jorge Carrascal: suspendido y sin rodaje en la igualdad de Flamengo 2-2 ante Vasco Da Gama por el Brasileirao.
- Luis Díaz: entró a los 45′ en el empate 3-3 del Bayern Munich ante el Heidenheim por la Bundesliga.
- Luis Javier Suárez: sin actividad el fin de semana.
- Rafael Santos Borré: estuvo 21′ en la victoria 2-0 del Inter de Porto Alegre contra Fluminense por el Brasileirao.