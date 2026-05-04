¡Boletos agotados! Pumas vs América tendrá lleno para el partido de vuelta en CU por los cuartos de final

El Olímpico Universitario tendrá lleno para la vuelta entre universitarios y azulcremas tras el 3-3 de la ida

Boletos agotados para el Pumas vs América del 10 de mayo | Imago7

Pumas anunció que los boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX ante América se agotaron, por lo que el Estadio Olímpico Universitario presentará un lleno para uno de los duelos más esperados de la Liguilla.

A través de sus canales oficiales, el club universitario confirmó la noticia y agradeció el respaldo de su afición, que respondió a la venta de entradas para el compromiso que definirá a uno de los semifinalistas del torneo: “Los boletos para el juego de vuelta de cuartos de final se han agotado. Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria. ¡Vamos juntos por el pase a la semifinal!”, escribió en X.

El encuentro entre Pumas y América se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en Ciudad Universitaria, escenario que vivirá una nueva edición del Clásico Capitalino en fase final.

El duelo llega tras el empate 3-3 registrado en el partido de ida, disputado el domingo 3 de mayo en el Estadio Azteca, resultado que dejó abierta la eliminatoria para la vuelta en territorio universitario.

Pumas cuenta con una ligera ventaja en la serie, ya que en caso de mantenerse el empate en el marcador global avanzará a las semifinales por su mejor posición en la tabla durante la fase regular del Clausura 2026.

La venta de boletos para el partido de vuelta inició el 28 de abril con una preventa exclusiva, mientras que la venta general comenzó el 30 de abril, registrando una alta demanda desde los primeros días. Los precios de las entradas, sin cargos por servicio, oscilaron entre los 313.25 pesos en cabecera norte y los 781.25 pesos en la zona de Palomar Goya, pasando por distintas localidades como planta alta pebetero, planta baja general y palomar general.

Con el boletaje agotado, se espera un ambiente lleno en el Olímpico Universitario, donde ambas escuadras buscarán el pase a las semifinales en una serie que se mantiene abierta tras el resultado de la ida.

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