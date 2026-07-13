América de Cali se despide de uno de sus canteranos: Joel Romero rumbo al fútbol del exterior

América de Cali hizo oficial el préstamo de Joel Romero, uno de sus canteranos, a un equipo del fútbol portugués.

Joel Romero junto a Rafael Carrascal | Vizzor Image

América de Cali continúa en la tarea de definir su nómina para el segundo semestre del 2026 y eso involucra tanto salidas como incorporaciones. Eso el clave para que el entrenador David González pueda tener mayor claridad con quiénes cuenta de los que venían la temporada pasada, además de los refuerzos.

Vale la pena mencionar que esta campaña es más que clave para el ‘Escarlata’, pues el equipo tiene la obligación de ir por los títulos de la Liga y Copa BetPlay. Además de eso, cambiar la imagen de lo hecho en el 2026-I es vital porque recordemos que el equipo no avanzó a la final y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Dicho esto, armar la mejor nómina posible es casi que una ley para la ‘Mechita‘, aunque se conoció de manera oficial que uno de sus canteranos parte rumbo al fútbol del exterior. Lo bueno es que el jugador estará bajo préstamo y allá podrá agarrar más experiencia para luego volver al conjunto caleño.

Joel Romero con destino a Portugal

América dio a conocer que el volante de primera línea se va al Torreense de Portugal por un año, cedido. Como tal esa va a ser la primera experiencia internacional del mediocampista de 20 años, formado en las divisiones menores de los ‘Diablos Rojos’.

Hasta el día de hoy, Joel Romero ha jugado 38 partidos como profesional, suma un gol y una asistencia y tiene 1.532 minutos dentro del campo. Ese cambio puede ser el comienzo de algo importante para el futbolista, ya que de irle bien puede tener oportunidades de seguir en Europa y escalar a un equipo de mayor nombre.

Joel Romero, futbolista formado en nuestras Categorías de Formación, continuará su carrera a préstamo durante un año en el Torreense de Portugal.



Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. 🇦🇹 pic.twitter.com/ySPPHndeZG — América de Cali (@AmericadeCali) July 13, 2026

Ahora resta esperar cómo González suple su ausencia, pues mal o bien es algo que debe tener en cuenta el director técnico del América. Aparte de eso, seguramente los hinchas estarán pendientes de si se vienen otras salidas y refuerzos para terminar de conocer el plantel que los representará.

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