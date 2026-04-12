Guido Pizarro tras goleada de Tigres a Chivas: “Sabíamos la magnitud del rival”

Tigres goleó a Chivas y Guido Pizarro destacó la respuesta del equipo ante el líder del torneo y su mejora en el funcionamiento.

Guido Pizarro alaba el nivel mostrado por Tigres | Imago 7

Tigres firmó una victoria de 4-1 ante Chivas en un partido que le permitió regresar a puestos de Liguilla y cambiar el panorama en la recta final del torneo. Tras el encuentro, el entrenador Guido Pizarro analizó el desempeño del equipo y destacó la respuesta del plantel ante un rival que llegaba como líder del campeonato.

En conferencia de prensa, el técnico señaló que el partido representaba una prueba importante por el nivel del rival. “Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas muy bien y para nosotros una medida”, explicó. Además, reconoció la actuación de sus jugadores: “Creo que el equipo respondió muy bien, hizo un gran partido, hay jugadores que hicieron un partido con puntos muy altos”.

Pizarro también hizo énfasis en la evolución del equipo en los últimos encuentros, luego de una etapa en la que los resultados no acompañaron. “Creo que desde el juego hemos mejorado distintas facetas a lo que veníamos haciendo y por ende pudimos sacar los dos resultados”, comentó, en referencia a las victorias recientes. Sin embargo, mantuvo cautela sobre el momento del equipo: “Con mucha humildad, entendiendo que está todo muy parejo”.

El entrenador destacó la importancia de este triunfo, pero dejó claro que el enfoque ya está en lo que viene, tanto en el torneo local como en la competencia internacional. “Ahora darle vuelta a la página y ya pensar en la conca, que nos vamos a enfrentar a un gran rival”, señaló.

En cuanto al rendimiento individual, Pizarro reconoció a varios jugadores que tuvieron participación clave, tanto en lo futbolístico como en lo grupal. “Son jugadores claves para nosotros… lo de Ángel, lo de Juan, lo del Búfalo, lo de Gorriarán y César, creo que son pilares del equipo, no solamente de lo futbolístico, sino de lo anímico”, explicó. También destacó el trabajo de elementos que han ido ganando minutos: “Rafa es un chico que viene trabajando hace tiempo y se ha ganado su lugar”.

Sobre el estado del plantel, el técnico descartó que el cambio reciente se deba a un tema de actitud, y apuntó al funcionamiento colectivo como la base de la mejora. “Sinceramente creo que es del juego… tenemos un equipo que tiene un sentido de pertenencia muy grande, que día a día se entrega por esta institución”, afirmó. También reconoció que hubo autocrítica interna: “Teníamos mucho margen de mejora y fuimos en búsqueda de eso”.

Pizarro insistió en que el equipo debe mantener la línea mostrada ante rivales de alto nivel y no caer en excesos de confianza. “Estamos para competir y mejorar… afrontar cada partido como si fuera el último y de esa manera tendremos mucha chance de competir”, declaró.

Finalmente, el entrenador habló sobre el significado de este tipo de resultados ante equipos de peso y entrenadores con trayectoria como Gabriel Milito. “Para mí es un honor enfrentar a Gabi por su trayectoria como entrenador… en lo personal la admiración hacia Gabi, pero consciente de felicitar al equipo y darle vuelta a la página”, concluyó.

Con esta victoria, Tigres se mantiene en la pelea en el cierre del torneo y refuerza su objetivo de llegar en condiciones a la fase final, con un equipo que, según su entrenador, ha encontrado mejoras desde el funcionamiento colectivo.

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