Betis vs Feyenoord en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de la fase de liga

Todos los detalles para seguir el partido entre el Betis y el Feyenoord en la Liga de Campeones: fechas y canales de TV para seguir el juego

Horario y dónde ver el Betis vs Feyenoord de la Champions | Claro Sports

Por segunda semana consecutiva, hay partido de la UEFA Champions League en La Cartuja de Sevilla, cuando el Real Betis Balompié reciba al Feyenoord de Países Bajos este miércoles 21 de octubre, en punto de las 13:00 horas, por la jornada 3 del mejor torneo de clubes del mundo.

El Betis, donde milita el seleccionado mexicano Álvaro Fidalgo, llega al partido con paso perfecto, en noveno lugar, siendo uno de los equipos que ganó sus primeros dos partidos. La diferencia de goles les tiene en este momento fuera del Top 8, los que se saltarían el repechaje tras la fase de liga, aunque el fin de semana tuvo un tropiezo en la Liga española al perder ante el Barcelona, en un partido marcado por la polémica no expulsión a Lamine Yamal.

Fidalgo ha tenido poca participación esta temporada. Ha disputado solo cuatro partidos (tres en LaLiga y uno de la Champions), jugando 29 minutos ante el Lille en la primera fecha. Viene de jugar 20 minutos ante el Barcelona en la jornada 9 de la Liga española.

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El Feyenoord, por su parte, ganó un partido y perdió otro. Suma tres unidades, con -3 de diferencia de goles para estar en el lugar 23 de la tabla, ya que su derrota fue por goleada ante el Barça y apenas ganaron 3-2 al Como. En estos momentos, estarían en puestos de repesca, por lo que es vital sumar puntos para tener mayor margen de maniobra. En la Eredivisie, son líderes y llegan tras ganar 4-3 al Telstar.

Horario y dónde ver en vivo Betis vs Feyenoord en la jornada de la Champions League 2026

El partido está programado para cerrar esta jornada 3 de la Liga de Campeones del fútbol europeo. Se disputará el miércoles 21 de octubre, en la ventana nocturna (21:00 horas tiempo de España). Estos son los horarios y canales para ver el partido entre Betis y Feyenoord, dependiendo del país en el que te encuentres:

México : 13:00 horas | FOX One

: 13:00 horas | FOX One Estados Unidos : 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) | CBS Sports Golazo Network, Paramount+, Amazon Prime Video y ViX.

: 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) | CBS Sports Golazo Network, Paramount+, Amazon Prime Video y ViX. Colombia : 14:00 horas | ESPN

: 14:00 horas | ESPN Centroamérica: 13:00 horas (14:00 Panamá) | ESPN

Alineaciones probables del Betis vs Feyenoord para el partido de Champions League 2026

El Betis suma una baja importante para el partido. Cucho Hernández sufrió una lesión muscular en el partido de LaLiga ante el Barcelona que le dejará fuera par de compromisos, por lo que Pellegrini tendrá que modificar su ataque para el partido de la Champions, ya que el colombiano fue titular el fin de semana.

BETIS: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, García, Berna, Fornals, Isco, Antony, Ezzalzouli, Parrott.

Valles; Bellerín, Bartra, Natan, García, Berna, Fornals, Isco, Antony, Ezzalzouli, Parrott. FEYENOORD: Ernst, Read, St. Juste, Mármol, López, Targhalline, Vanhoutte, Zechiel, Valente, Ferri, Moussa.

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Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Betis-Feyenoord y cuánto paga?

En Caliente.mx, el equipo español parte como favorito para sumar los tres puntos en la jornada 3 de la Champions. El triunfo del Betis paga -179, por +360 al empate y +400 a que el Feyenoord se lleva la victoria como visitante.