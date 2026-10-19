Sahara Ray muere a los 34 años, la modelo fue novia de Justin Bieber

La familia de la modelo australiana confirmó su fallecimiento en un hospital, meses después de convertirse en madre de una niña llamada Snow

¿De qué murió la modelo Sahara Ray a los 34 años? | @sahara_ray

Sahara Ray, modelo australiana y diseñadora de trajes de baño, murió a los 34 años el domingo 18 de octubre de 2026. La noticia se dio a conocer este lunes 19 de octubre y generó reacciones entre sus seguidores, quienes la conocieron por su trayectoria en el modelaje, su presencia en redes sociales y su relación sentimental con el cantante canadiense Justin Bieber.

La familia de Sahara Ray informó al portal estadounidense TMZ que la modelo falleció en un hospital, acompañada de sus seres queridos, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte. La australiana había compartido públicamente algunos problemas de salud que enfrentó durante los últimos años, entre ellos un diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré en 2024, una enfermedad que afectó su movilidad.

El fallecimiento ocurrió meses después de que Sahara Ray se convirtiera en madre de una niña llamada Snow, a quien presentó a través de sus redes sociales durante 2026. La modelo, hija del surfista australiano Tony Ray, también desarrolló una marca de ropa de baño y alcanzó reconocimiento internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái.

¿De qué murió Sahara Ray de 34 años, modelo y ex novia de Justin Bieber?

La causa de muerte de Sahara Ray no ha sido revelada oficialmente. Sus familiares confirmaron que falleció durante la noche del domingo 18 de octubre en un hospital. La familia señaló que estuvo acompañada durante sus últimos momentos, pero no se proporcionó información sobre las circunstancias médicas que provocaron su fallecimiento.

En 2024, Sahara Ray reveló que padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular y parálisis. La modelo compartió que había perdido temporalmente la movilidad de las piernas después de sufrir un accidente automovilístico en abril de ese año, cuando fue atropellada por un conductor bajo los efectos del alcohol.

Ray documentó parte de su proceso de recuperación y explicó que necesitó una silla de ruedas y apoyo para desplazarse. Sin embargo, no existe información médica confirmada que relacione ese diagnóstico con su fallecimiento. Por lo tanto, no es posible establecer que el síndrome de Guillain-Barré haya sido la causa de su muerte.

¿Quién era Sahara Ray, modelo y diseñadora? Esta es su trayectoria

Sahara Ray fue una modelo, empresaria y diseñadora australiana que desarrolló su carrera en la industria de la moda y las redes sociales. Era hija de Tony Ray, surfista reconocido por su trayectoria en Australia, y pasó parte de su infancia entre su país natal, California y Hawái. Su cercanía con el mar influyó en su interés por los trajes de baño, sector en el que posteriormente emprendió un negocio.

La australiana creó Sahara Ray Swim, una marca de ropa de baño que promocionó mediante sus plataformas digitales. Su trabajo como modelo y creadora de contenido le permitió reunir una comunidad de seguidores en Instagram, donde publicaba fotografías de sus campañas, viajes y actividades personales.

En 2016, Sahara Ray apareció en fotografías junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái, imágenes que provocaron atención mediática sobre su vínculo sentimental. También fue relacionada con el cantante australiano Cody Simpson y, años después, con el músico Mod Sun, con quien asistió a eventos públicos en Los Ángeles.

En enero de 2026, la modelo se convirtió en madre de una niña llamada Snow, una etapa que compartió con sus seguidores. Su maternidad ocupó parte de sus publicaciones durante los meses anteriores a su fallecimiento, después de que en años previos hubiera hablado sobre sus problemas de salud y su proceso de recuperación.

Este es el último posteo que publicó Sahara Ray en sus redes antes de morir

La última publicación de Sahara Ray en su perfil de Instagram fue el 19 de julio de 2026, cuando compartió una serie de fotografías de su hija Snow. La modelo acompañó las imágenes con el mensaje en inglés My whole heart, baby Snow, que en español significa “Todo mi corazón, bebé Snow”. La publicación se realizó aproximadamente tres meses antes de su fallecimiento.

La australiana había documentado su embarazo y su llegada a la maternidad a través de Instagram. El 25 de enero compartió que estaba por ingresar al hospital para el nacimiento de su hija, después de un embarazo que comenzó en mayo de 2025. Además, el 26 de abril publicó un video con la canción Everything Hallelujah, de Justin Bieber, en el que mostró parte de su vida como madre.

Tras confirmarse su muerte, seguidores de Sahara Ray comenzaron a dejar mensajes de despedida en su última publicación. Las fotografías de Snow se convirtieron en uno de los recuerdos que permanecen en su perfil, mientras que la familia de la modelo no ha comunicado detalles adicionales sobre las causas del fallecimiento.