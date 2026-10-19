‘Cucho’ Hernández, primer ‘descarte’ para Néstor Lorenzo por su lesión ante el Barcelona

Al delantero no le alcanzaría para un eventual retorno a la Selección Colombia por cuenta de un daño en el sóleo.

Cucho Hernández con el Real Betis | REUTERS

En un momento clave de la temporada, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se tendrá que alejar por un tiempo de las canchas. El atacante del Real Betis venía gozando de buenas presentaciones, en especial por su debut en Champions League con gol el pasado miércoles en la victoria 3-2 frente al Porto. Eso sí, el pasado fin de semana fue protagonista en un cotejo imperdible ante el Barcelona.

El delantero fue titular en medio de una ardua competencia con Troy Parrott por quedarse con el lugar de ‘9’. Gravitó en la cancha durante 63 minutos y hasta fue partícipe en una acción polémica. Betis marcaba un eventual 2-2 que lo dejaba metido de lleno en el juego, pero una acción previa del ‘Cucho’ con la mano hizo invalidar la jugada. Algunos dicen que estuvo bien anulado el festejo, pero otros consideran que fue un “robo” absoluto.

Hernández se quedó sin marcar y fue sustituido por el propio Parrott para el remate del compromiso. Una lesión habría sido la causante de su salida, dejando una baja sensible para el equipo sevillano de cara a las próximas semanas. De entrada, si se pensaba en volver a Selección Colombia, parece que dicha opción está totalmente descartada.

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El ‘Cucho’ fue sometido a pruebas médicas en cuestión de un par de días. Su parte médico arrojó un “daño en la zona del sóleo proximal izquierdo”, de acuerdo con el comunicado del club. No existe un tiempo de baja oficialmente estipulado, por lo que todo depende de su proceso de recuperación. Eso sí, aproximadamente estará por fuera durante casi un mes.

La lesión del atacante implica su inactividad durante una seguidilla crucial de compromisos. No estará en Champions ante el Feyenoord en casa, así como en la visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Tampoco estará frente al Celta de Vigo, Navalcarnero (Copa del Rey), Málaga y Elche. Todo indica que su retorno será para el derbi en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (22 de noviembre).

Descartado para Néstor Lorenzo

Para el seleccionador nacional, no estuvo presente en los anteriores juegos de exhibición ante México, Paraguay y Perú. Vale recordar que disputó la Copa del Mundo y sumó una asistencia, pero desperdició penal en la tanda ante Suiza que confirmó su eliminación en octavos de final. De todas maneras, era posible que volviera a la convocatoria para el doble enfrentamiento ante Chile en noviembre.

Su baja abre un hueco en el llamado de otros delanteros. Ya estará en campo de Lorenzo definir los delanteros, puesto que hay alta competencia entre los ‘viejos conocidos’ y el talento emergente. El retorno del ‘Cucho’ se hará esperar, de momento, mientras cumple con su recuperación.

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