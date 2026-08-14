Juan Fernando Quintero le declara su amor al Independiente Medellín: “No quiero irme de acá”

El volante de creación participó en el Mundial 2026, rescindió su contrato con River Plate y firmó como jugador ‘libre’ del DIM.

Juan Fernando Quintero en el Medellín/ @DIM_Oficial

Independiente Medellín dio un golpe en la mesa en el actual mercado de fichajes. Inesperadamente el club antioqueño confirmó a Juan Fernando Quintero, a pesar que había cierta presión para la hinchada del ‘Poderoso’, para llegar a cierta cantidad de abonados, el club sumó al colombiano por un par de temporadas.

Este 13 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, fue presentado el futbolista y entregó un par de declaraciones a la prensa: “No me quiero ir más de acá, creo que todo está dado” y “es el momento para que demos ese golpe de opinión y traer esa tan anhelada estrella que queremos los hinchas del Medellín”.

“Pido disculpas”

“Si en algún momento ofendí al hincha, le pido disculpas, pero estoy feliz en mi casa. Quiero que todos nos unamos y acompañemos al equipo” y “Siempre quiero ganar, mi mentalidad nunca ha cambiado. Me encanta jugar en el equipo de mi vida. Estoy siendo un niño porque esto es lo que siempre soñé”.

“Prefiero llegar a un proyecto para crear, cualquier jugador que se quiera sumar las puertas están abiertas, aunque no soy el indicado para hablar de refuerzos. Para mí es más fácil empezar cuando no hay nada, que llegar cuando todo esté listo”, ultimó el volante Juan Fernando Quintero en su presentación con Medellín.

En medio de la situación de damnificados que vive una parte de Colombia por estos días, la División Mayor del Fútbol Colombiano respondió a la solicitud de varios clubes, de postergar la reanudación de las competiciones, y por lo menos para este fin de semana no habrá actividad profesional deportiva en las canchas del país.

El Independiente Medellín quedó afuera de la competición internacional, tras perder 3-2 en el global ante Vasco da Gama, en los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por la fecha 4 de la Liga BetPlay recibía a Millonarios en el Atanasio Girardot, por la 5 debía visitar a Internacional de Bogotá en Techo.

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