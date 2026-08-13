Sporting Lisboa vs Vitória Guimaraes en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Primeira Liga de Portugal

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Sporting Lisboa vs Vitória Guimaraes en vivo la Liga de Portugal. Claro Sports

La segunda jornada de la Primeira Liga de Portugal 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Sporting Lisboa y Vitória Guimarães, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar después de un arranque que dejó más dudas que certezas. El Estádio José Alvalade será el escenario donde los locales buscarán recuperar confianza frente a su afición.

El conjunto verdiblanco no pudo comenzar la campaña con una victoria, pese a mostrar una versión ofensiva durante gran parte de su primer compromiso. Del otro lado, Guimarães también llega golpeado tras un tropiezo en casa, por lo que ambos equipos afrontan el encuentro con la presión de conseguir un resultado positivo.

¿Cuándo y donde juegan Sporting Lisboa vs Vitória Guimaraes por la jornada 2 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Sporting Lisboa y Vitória Guimarães se disputará este viernes 14 de agosto de 2026 en el Estádio José Alvalade, correspondiente a la segunda fecha del campeonato portugués.

El encuentro arrancará a las 13:05 horas, tiempo del centro de México, en un duelo donde el Sporting intentará aprovechar la condición de local para colocarse nuevamente en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El equipo dirigido por Rui Borges llega después de rescatar un empate 2-2 ante Estrela Amadora. Aunque tuvo mayor control del balón, generó más aproximaciones y logró ponerse en ventaja en dos ocasiones, terminó permitiendo la reacción de su rival en los minutos finales.

Ahora, el Sporting buscará recuperar la contundencia que mostró durante la preparación previa al torneo, donde consiguió cuatro victorias en sus amistosos. Además, tendrá a favor el historial reciente en casa ante Guimarães, ya que ganó los últimos cinco enfrentamientos directos disputados en Alvalade, incluido un contundente triunfo por 5-1 en la campaña pasada.

La situación del Vitória Guimarães es diferente. El equipo de Tiago Margarido comenzó la temporada con una derrota por 0-1 frente al Arouca, en un partido donde tuvo la iniciativa ofensiva, pero pagó caro su falta de precisión frente al arco rival.

El conjunto visitante intentará cambiar una tendencia negativa fuera de casa, pues viene de resultados complicados como visitante y necesita encontrar mayor equilibrio entre su propuesta ofensiva y su funcionamiento defensivo para competir ante uno de los rivales más fuertes del campeonato.

Horario y quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026

El duelo entre Sporting Lisboa y Vitória Guimarães podrá disfrutarse en vivo este viernes 14 de agosto a las 13:05 horas a través de Claro Sports.

La transmisión llevará a los aficionados mexicanos todos los detalles de un partido que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con una misma necesidad: comenzar a sumar triunfos en la nueva temporada de la liga portuguesa.

El Sporting buscará hacer valer el peso de su estadio y confirmar que continúa como uno de los protagonistas del fútbol portugués, mientras que Guimarães intentará convertirse en un visitante incómodo y dar un golpe importante ante un rival que parte como favorito.

Con poco margen para dejar puntos en el camino desde el inicio del campeonato, el encuentro promete intensidad, presión y dos equipos obligados a mostrar una mejor versión para evitar complicaciones en las primeras jornadas de la Primeira Liga.

Antecedentes del Sporting Lisboa vs Vitória Guimaraes en la Liga de Portugal

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