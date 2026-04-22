Larcamón, en la cuerda floja: su futuro en Cruz Azul está en juego

La Máquina se mantiene en la parte alta de la tabla, pero su cierre de torneo y la falta de triunfos han puesto atención en el banquillo

Por: Esteban Garrido

Cruz Azul entra al tramo decisivo del torneo en medio de un entorno que ha comenzado a poner atención en el trabajo de Nicolás Larcamón. Aunque no existe una postura oficial por parte del club, los resultados recientes han colocado al técnico bajo observación a pocos días del arranque de la Liguilla del Clausura 2026.

Si bien La Máquina se mantiene en la parte alta de la tabla, el desempeño del equipo en las últimas semanas ha generado conversación alrededor del proyecto. El debate no solo se centra en la posición en el campeonato, sino en la manera en la que el equipo ha cerrado la fase regular.

El panorama cambió a partir de una racha de nueve partidos sin triunfo entre la Liga MX y la Concacaf Champions Cup. En un momento importante del calendario, Cruz Azul dejó escapar resultados que tenían peso tanto en el torneo local como en el plano internacional.

El empate frente a Querétaro volvió a reflejar esa dinámica, mientras que la eliminación ante LAFC en la Concachampions también se sumó al análisis del presente celeste. A partir de esos resultados, el cierre del equipo comenzó a ser revisado con mayor detalle.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la diferencia entre algunos pasajes de control que muestra el equipo y los resultados que finalmente consigue. Cruz Azul ha tenido momentos en los que logra imponer condiciones, pero no ha podido sostener ese rendimiento a lo largo de los partidos.

Esa falta de regularidad le ha impedido llegar con mayor estabilidad al cierre del torneo. En esta parte de la competencia, donde cada punto y cada partido tienen un peso mayor, la consistencia se vuelve un elemento central para cualquier aspirante.

También ha influido la manera en la que se han escapado unidades. En varios encuentros, Cruz Azul dejó la impresión de tener el trámite a su favor, pero terminó cediendo empates o derrotas, una situación que ha marcado su cierre de campaña.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el club entra en una etapa en la que cada decisión adquiere relevancia. En ese contexto, el trabajo del cuerpo técnico queda inevitablemente bajo análisis, sobre todo por la expectativa que existe alrededor de un plantel diseñado para competir en la fase final.

La plantilla celeste cuenta con futbolistas de experiencia y jerarquía, lo que también eleva el nivel de exigencia sobre el cuerpo técnico. Cuando los resultados no acompañan en una institución como Cruz Azul, la atención suele concentrarse en el banquillo.

Por ahora no hay una decisión oficial sobre el futuro de Nicolás Larcamón. Sin embargo, el cierre del Clausura 2026 está siendo un factor importantes para evaluar el rumbo inmediato del proyecto. El equipo llega a la fase final con margen en la tabla, pero también con dudas en su rendimiento reciente.

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