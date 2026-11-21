Ambos jugadores fueron retirados de la cancha por lesión en la igualdad ante Deportivo Cali.

Igualdad de Millonarios ante el Cali | Vizzor

Millonarios rascó un empate positivo, pero a un costo muy alto en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. El Embajador fue a una plaza brava, el Palmaseca, y aguantó una paridad sin goles frente al Deportivo Cali. El partido en espectáculo fue sumamente discreto, pero se inclinó más en elogios al comportamiento defensivo de la visita.

No logró recibir daño del Azucarero, volcado con la presión de la hinchada y las intenciones de sumar la primera victoria como local. A fin de cuentas, el grupo queda igualado en un punto para los demás, anotando que Bucaramanga y América tuvieron un 2-2 frenético que deja al Escarlata líder por la ventaja deportiva. Eso sí, todavía es muy pronto para hablar de favoritos.

El compromiso tuvo un costo muy alto por cuenta de las lesiones en Millonarios. Ya habían sufrido la baja confirmada de Daniel Ruiz, quien tuvo un problema muscular el pasado 12 de noviembre que lo sacaba de carrera en cuadrangulares. La zona de creación presenta más dificultades, ya que Mackalister Silva y Juan Guillermo Cuadrado se suman al departamento médico del elenco azul.

‘Macka’ fue sustituido en el primer tiempo, exactamente a los 29′, por cuenta de problemas en el ligamento colateral de la rodilla derecha. Prácticamente se lesionó solo y desató alerta en el banquillo de Gamero, puesto que las señales de dolor eran bastante fuertes. Para nadie es un secreto de que es un jugador con tendencia a las lesiones, aunque venía tomando ritmo y convirtiéndose en un baluarte de los capitalinos.

La salida de Juan Guillermo Cuadrado también provoca incertidumbre. Para el segundo tiempo, Danovis Banguero entró en su lugar sin mucha claridad sobre lo ocurrido. Problemas musculares en su muslo causaron su pronta salida en el campo de juego.

La explicación de Alberto Gamero

Respecto a los problemas de ambos, Alberto Gamero subrayó que sí hay dificultades físicas que comprometen la aparición de ambos para el próximo partido. Una de ellas parece ser más grave, mientras que la otra está próxima a definirse a través de una resonancia. Así lo anunció el timonel en conferencia de prensa.

“Cuadrado tuvo una molestia en el posterior del muslo izquierdo. Vamos a ver cómo sale la resonancia (…) Macka sí tiene un daño en el colateral de la rodilla derecha, que se lo golpeó un poquito. Eran dos jugadores que habían avisado una lesión”, reseñó Gamero.

Ahora solo quedaría un creativo disponible para el próximo juego ante Bucaramanga. Carlos Darwin Quintero, quien ingresó por Mackalister, sería el único que pueda estar apto desde lo físico para el segundo duelo de cuadrangulares. Dicho cotejo será el martes 24 de noviembre, en El Campín, a partir de las 6:20 p.m. (hora COL).

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