¿Quién es el mejor arquero de la Liga BetPlay: Jean Fernandes, Andrés Mosquera Marmolejo, Franco Armani o Pedro Gallese?

Los porteros de América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo Cali, luchan por el rótulo de mejor guardameta de la Liga BetPlay.

Andrés Mosquera Marmolejo en la Liga BetPlay | Vizzor

El Fútbol Profesional Colombiano ya pasó su línea ecuatorial de la fase del todos contra todos del segundo semestre de 2026. Con más de 10 jornadas ya disputadas ha llegado el momento donde los hinchas se preguntan quien ha sido el mejor guardameta del balompié de Colombia hasta el momento.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ha estado colmada de buenos porteros. Jean Fernandes del América de Cali, Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Santa Fe, Pedro Gallese del Deportivo Cali y uno de los grandes fichajes para el FPC, Franco Armani en Atlético Nacional. Es por eso que, en Claro Sports, repasamos la importancia de cada arquero en lo que va del campeonato.

Jean Fernandes, el portero con más vallas invictas en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El América de Cali, sin duda alguna, ha sido uno de los mejores equipos en este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. No en vano, es el líder en solitario de la tabla de posiciones con 17 puntos en 13 partidos disputados. Además, es el club más goleador del certamen con 25 tantos a favor y solo nueve en contra.

Dicho esto, una de sus piezas claves tanto por rendimiento individual como colectivo es Jean Fernandes. El portero brasileño de 30 años viene teniendo un semestre de ensueño. Seis arcos en cero ha sacado en los 11 partidos que ha disputado. En total registra 30 salvadas, ha atajado una pena máxima y solo ha recibido ocho tantos. Datos y estadísticas que lo dejan muy bien parado en la búsqueda del mejor portero de la Liga BetPlay.

Andrés Mosquera Marmolejo y su eterna importancia en Santa Fe

Después de ser, de lejos, el mejor portero del Fútbol Profesional Colombiano en 2025. El 2026 ha sido un poco más tranquilo para Andrés Mosquera Marmolejo con Independiente Santa Fe. Pues, vale la pena recordar que, el año pasado, el guardameta de 35 años fue punto clave para el título de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I.

En este segundo semestre del año, ‘Marmo’ se vio frenado por un lesión que lo margino de los partidos más importantes de Santa Fe en el año. El número uno no pudo estar en el doble enfrentamiento contra River Plate de Argentina y solo pudo volver en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama en Brasil. Ahora bien, hablando netamente de la Liga BetPlay, Andrés Mosquera Marmolejo registra ocho partidos jugados. En los cuales ha sacado tres vallas invictas, registrado 29 salvadas y recibido siete anotaciones.

Pedro Gallese, una cuota de garantía en Deportivo Cali

El Deportivo Cali ha renacido desde la llegada de Rafael Dudamel. Después de varias temporadas donde el equipo no daba pie con bola, ahora la historia es diferentes. Los ‘azucareros’ son segundos de la tabla de posiciones con 23 puntos en 11 partidos disputados. Eso sí, uno de sus futbolistas más importantes ha sido el arquero de la Selección de Perú, Pedro Gallese.

Con 36 años, el guardameta peruano vino a darle un salto de calidad al Deportivo Cali y a la Liga BetPlay. Actualmente, debido a la ausencia por la fecha FIFA, Gallese acumula nueve partidos jugados y tres vallas invictas. Además, tiene un saldo de 34 salvadas y ocho goles encajados.

Franco Armani: un campeón del mundo en la Liga BetPlay

Atlético Nacional hizo el sueño realidad, contar con un campeón del mundo para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Los ‘verdolagas’ se hicieron con los servicios de un viejo conocido, el argentino Franco Armani. Y, sin lugar a dudas, su equipo ha escalado de nivel con la llegada del ‘gaucho’.

Con 39 años, Franco Armania ya está cercano a ponerle punto final a su historia como futbolista profesional. Sin embargo, antes de decir adiós quiere seguir dejando historia en Atlético Nacional. 10 juegos disputados, tres vallas invictas, 32 salvadas y ocho goles encajados, son los números que lo ponen en la discusión sobre el mejor portero de la Liga BetPlay hoy en día.

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