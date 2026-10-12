América de Cali revive sus miedos: ¿descalabro en el tramo final de la Liga?

Los Diablos Rojos siguen liderando la primera fase, pero los resultados más recientes recuerdan golpazos morales de campañas anteriores.

David González, director técnico de América de Cali. – Vizzor Image.

Esta primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está resultando bastante extraña. En buena parte, lo impredecible del campeonato se debe a la disparidad de partidos jugados que se produjo a partir de los aplazamientos por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto. No obstante, hay algunos equipos que han empezado a aflojar en su rendimiento y reviven miedos adquiridos durante los últimos años. Ese es el caso de América de Cali.

Los Diablos Rojos se ganaron una muy buena consideración por el gran juego que mostraron durante la primera mitad de la instancia inicial. El buen funcionamiento planteado por David González se reflejó también en los resultado que pusieron al equipo vallecaucano como líder sólido, posición que todavía sostiene, a pesar de la derrota en casa frente a Independiente Medellín.

Los temores tienen fundamento porque varias de las campañas después de la pandemia del Covid-19 tuvieron una dinámica similar: el cuadro escarlata empezó bastantes veces ilusionando con títulos, se fue desinflando en lo momentos definitivos y el golpazo moral le llegó en lo momentos determinantes. No obstante, ninguna había acaparado tanta expectativa como la que se está jugando ahora.

El partido frente al Poderoso, más allá de haber decepcionado por el resultado, fue un espejo. Precisamente, Medellín era el que hasta hace un par de semanas venía siguiéndole el paso como colíder. Sin embargo, los marcadores adversos acabaron alejando al cuadro antioqueño de la punta hasta ponerlo en serio riesgo de salir del grupo de parciales clasificados y aterrizando el proyecto de Luis Amaranto Perea a la realidad.

Este artículo comenzó hablando sobre la diferencia de partidos jugados entre los equipos, tema que ya empieza a cobrar la importancia debida en el tramo final del certamen liguero. Con dos encuentros menos, 11, Atlético Nacional y Bucaramanga están a cuatro puntos del Escarlata. Pensar en un sobrepaso es algo totalmente normal cuando se tiene en cuenta la buena nómina del Verdolaga y que el Leopardo es el único conjunto invicto en esta edición del campeonato.

El bajonazo de América de Cali se ha sentido en sus cinco presentaciones más recientes: se impuso con cierta dificultad a Águilas Doradas y Llaneros, igualó frente a un Deportes Tolima en crisis deportiva, cayó ante un Deportivo Pasto que era último y contra el ya mencionado irregular Medellín. Un punto grave que merecería revisión inmediata es el de las tarjetas rojas, pues el rojo caleño tuvo expulsados en tres de esos compromisos, siendo las dos derrotas y el empate.

Lo más positivo del panorama es que sigue siendo el líder de la primera fase. Y no es algo menor. Aferrarse a lo ya conseguido para mejorar se ve como una situación mucho más sencilla que remar desde atrás. Eso sí, quedarse sin la ventaja deportiva del llamado “punto invisible” para lo cuadrangulares sería un absoluto despropósito en los seis duelos que le restan por Liga, con dificultad alta en varios de ellos. El enfrentamiento a partido único por los cuartos de final de Copa también merece atención.

Próximos partidos de América de Cali

Visita a Atlético Bucaramanga.

Visita a Barranquilla (Copa).

Recibe a Cúcuta Deportivo.

Visita a Millonarios.

Recibe a Fortaleza.

Recibe a Deportivo Cali.

Visita a Deportivo Pereira.

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