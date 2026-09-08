Alberto Gamero ya tiene escogido a su asistente técnico y no descarta reforzar algunas posiciones en Millonarios

Tras el debut ante Pereira, Alberto Gamero anunció que ya definió a su asistente técnico y evalúa fichajes.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios | Vizzor Image

El segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios comenzó con un empate ante Deportivo Pereira, esto en condición de visitante. Ese partido lo dirigió sin compañía de un asistente técnico, pues como tal el samario no ha definido al que lo va a acompañar durante esta nueva etapa.

Por estos días se dijo que Faryd Mondragón iba a ser su mano derecha, pero tanto el timonel como el propio exportero profesional revelaron que no es así. Eso deja abierta las posibilidades, decisión que la toma principalmente el DT, aunque debe tener también la autorización de las directivas.

Sobre ese tema habló precisamente hace poco ‘Tito’, dejando claro que ya tiene a la persona escogida y que está a la espera de que todo quede totalmente concretado, en una charla con el canal Win Sports. Habrá que esperar si de aquí al jueves, que es el próximo partido del ‘Embajador’, ya se haga el anuncio oficial.

¿Quién va a ser el asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios?

“Ya prácticamente me confirmó la persona y tiene que arreglar unos papeles. Cuando esté aquí lo diremos, esta persona tiene otra propuesta más, pero me dijo que estaba muy interesado en venir, en estar en la institución al lado mío. Es una persona que ha dirigido el fútbol colombiano, una persona carismática, muy querida y seguramente le va a caer bien al equipo y a nosotros y a la hinchada también”.

"Ya tengo a la persona que va a ser mi asistente técnico, esperando que todo se pueda dar; yo le dije a él que cuando esté aquí lo anunciaremos, pero él está feliz de estar en la institución. Es una persona que ha dirigido en el fútbol colombiano y le va a caer bien al equipo":… pic.twitter.com/qeMnqV6mDb — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

¿Piensa reforzar el equipo en el periodo de jugadores libres?

“Tengo entendido que hay un cupo para jugadores libres. Buscar jugadores ahora no es fácil. El scouting de nosotros está en esa búsqueda, está rebuscándose para ver qué hay y si hay la posibilidad que encontremos un jugador que nosotros sepamos que en esa posición nos puede venir a aportar, bienvenido sea”.

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“Nosotros tenemos a Souza, que le faltan un par de semanas más, mediocentro. Lo de Jhomier es una lesión que va a durarle dos a tres meses, va a ser complicado. Otra posición, de pronto esos jugadores rápidos que me gustan a mí. También pienso que con la molestia que tuvo Arias (Jorge), es otra cosa. Hay un solo lateral zurdo, puede ser otra posibilidad”.

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