Pablo Repetto admite la complejidad que tiene Santa Fe para clasificar tras empate ante Millonarios

El director técnico del cuadro Cardenal se enfocará primero en la visita a Corinthians por Copa Libertadores.

Pablo Repetto, en un partido de Santa Fe. – Vizzor Image.

El de este domingo fue un empate que de poco le sirve a Millonarios y a Santa Fe. No obstante, después de ir perdiendo, el cuadro Cardenal quedó con una mejor sensación por un resultado como visitante que lo mantiene con opciones de clasificación. Tras el encuentro, Pablo Repetto, director técnico del equipo albirrojo, habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Modificaciones que sirven

“El tema es que, cuando estás perdiendo y haces cambios para ganar, queda una buena sensación. Al contrario también sucede. En fútbol, dos más dos no siempre es cuatro. Los que entraron lo hicieron en buen nivel. Traíamos jugadores con desgaste y Mafla sufrió alguna molestia. Estamos compitiendo y hemos empatado, pero acabamos yendo al frente y eso habla de buenas cosas que tenemos. Nos quedan tres finales, porque ya no tenemos margen. Pelearemos hasta lo último“.

Cuentas para clasificar

“Creemos en ganar los tres partidos y nos aferraremos a eso. Si no se da, analizaremos según lo que nos propusimos al comienzo. Creo que el equipo tuvo una buena actitud. Nos convirtieron un gol que pocas veces se ve, de otro partido. Primero, vamos a pensar en Copa Libertadores y ya iremos viendo“.

Estado de Andrés Mosquera

“Andrés estuvo concentrado. Sabíamos que era difícil que jugara. Esperamos hasta lo último y tuvimos una charla con él y tenía ganas de jugar. Había un riesgo de que se resintiera de cara a todo lo que se nos viene y decidimos cuidarlo. Venía trabajando muy bien y lo más seguro es que pueda estar contra Corinthians“.

Preocupación con las lesiones

“Lo que nos puede preocupar es una lesión muscular, que deja a un jugador por fuera muchos días. La complicación es el calendario, porque se juega mucho y hay estudios fisiológicos sobre eso. Tratamos de que los jugadores nos cuenten cómo se sienten. A veces, tenemos necesidad y toca usar a los jugadores. También hay casos como el de Lovera, que sufrió un golpe“.

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